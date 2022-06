Niurka habría sido echada de las instalaciones de Telemundo con guardias de seguridad, luego de presentarse en la gala de La Casa de los Famosos, la noche del lunes 28 de junio.

Así lo reportó el programa Chisme No Like, señalando que a los ejecutivos de Telemundo no les gustó el comportamiento de Niurka con los conductores de La Casa de los Famosos.

Y es que, Niurka habría regresado prácticamente obligada a la gala de La Casa de los Famosos, por lo que desquitó su coraje con Héctor Sandarti y Jimena Gallego.

Niurka Marcos (Agencia México)

Niurka habría sido obligada por Telemundo a presentarse en la gala de La Casa de los Famosos

A una semana de su expulsión, Niurka por fin acudió a la gala de La Casa de Los Famosos, donde se había negado a presentarse, acusando que su eliminación había sido producto de un fraude.

De acuerdo con Chisme No Like, Niurka no se presentó por voluntad propia, pues Telemundo le habría enviado a su grupo de abogados para recordarle que hay un contrato que debe cumplir.

Esto hizo posible que la cubana se presentara en la gala de La Casa de Los Famosos, donde recibió una cálida bienvenida, pero la actitud de ella fue todo lo contrario, respondiendo a los conductores así:

“No es mi casa, en mi casa no me tratan tan mal. Tampoco digan que me quieren porque no me quieren, entonces seamos honestos” Niurka

Niurka (Agencia México)

Peor eso sólo fue el principio del desastre, pues Niurka insultó a Jimena Gallegos, tras reclamarle que no haya hablado bien de ella:

“Hablaste muy feo de mí, así que no seas hipócrita” Niurka

Actitud de Niurka habría provocado su retiro de Telemundo con guardias de seguridad

A esta declaración siguieron incontables reclamos de Niurka a la producción de La Casa de los Famosos por, según su opinión, sólo mostrar su lado malo en el reality, provocando que fuera expulsada.

“Ustedes editaron todo lo malo. Lo manipulan, deberían de dejárselo a la audiencia todo el tiempo y luego hacer sus ediciones” Niurka

Niurka Marcos (Agencia México)

Según Chisme No Like, el comportamiento de Niurka habría causado tal enojo en Telemundo, que cuando llegó la hora de que se marchara, ordenaron a guardias de seguridad que la escoltaran hasta la salida.

“Niurka, efectivamente, llegó al programa, les puso su arrastrada y salió de la empresa, escuchen bien, custodiada por la seguridad de Telemundo, fuera de las instalaciones”

Ahora queda esperar la reacción de Niurka y las medidas legales que pudiera emprender Telemundo en su contra por la pésima actitud de la cubana tras ser expulsada de La Casa de los Famosos.