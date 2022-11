Niurka dejó de lado el amor y explotó contra Juan Vidal para tirarle sus mentiras: “Te crie como un hijo” expresó la cubana con su conocido sentido del humor.

A inicios de noviembre, Niurka reveló que había terminado su relación con Juan Vidal y que a pesar de que lo seguía amando, era una ‘mierda’ de persona.

La cubana de 54 años de edad, está dispuesta a desenmascarar a Juan Vidal, de 45 años de edad, y ha revelado varios detalles de la vida de su expareja en redes sociales.

Niurka y Juan Vidal (Instagram)

Niurka expone a Juan Vidal y asegura que ella lo cuidó, pero él buscaba fama

Juan Vidal se hizo de una poderosa enemiga, pues Niurka -a quien conoció en La Casa de los Famosos- ha revelado conversaciones para exponerlo.

Recientemente la vedette compartió un video en su cuenta de Instagram, donde asegura que Juan Vidal planeó varios de sus encuentros, para que fueran públicos.

En una entrevista con La Mesa Caliente, Juan Vidal aseguró que había terminado con Niurka por la distancia, ya que él está trabajando en República Dominica.

Asegura que él le pidió que lo acompañara, ya que quería que conociera su país, pero Niurka enfureció y lo bloqueó de todas partes.

Niurka y Juan Vidal (Instagram/Niurka.o)

Pero Niurka tiene otra versión de lo ocurrido y asegura que ella sí iba a ir a República Dominicana para reconciliarse, pero el plan de Juan Vidal era hacerlo un show.

“Tú también hiciste la relación pública, no te hagas pende...lo que pasa es que tu no quieres que se haga público la mentira (...) está encaprichado en hacerle creer a la gente que yo me enojé porque te fuiste a Santo Domingo y que nos separó la distancia, no es cierto” Niurka

Niurka asegura que Juan Vidal fue distante durante sus meses de relación y lo acusa solo ser cariñoso cuando presumía su relación en redes sociales.

La cubana mostró evidencia de que ella planeaba viajar a República Dominicana el 20 de octubre, pero canceló su viaje porque Juan Vidal la trató mal.

“¿Y sabes porque no dices nada Juan? Porque no tienes nada negativo que decir de mi, porque yo te traté como un rey, como un bebé, te crie como a un hijo que me co...” Niurka

Niurka ya se decidió; no quiere reconciliación con Juan Vidal

A pesar de que Niurka asegura que sigue queriendo a Juan Vidal, la vedette ya no quiere nada con el actor y no va haber reconciliación.

“Y no Juan, no va haber reconciliación, porque no me interesa lo que tú ofreces, no me interesa lo que hagas con tu vida (...) El punto es que eso hacen las personas enfermas como tú, se hacen pasar por víctimas y no lo eres” Niurka

Pero la ira de Niurka no terminó ahí, pues contó que Juan Vidal no se fue a República Dominicana por cuestiones de trabajo, pues aún sigue buscando una oportunidad laboral.

Juan Vidal y Niurka (Instagram/@juanvidal)

Por último, la cubana afirmó que hubo un momento en que Juan Vidal la trataba muy bien, pero esos momentos eran esporádicos.

“Así que tan caballeroso así como que digan, no, cuando está encerrado con las mujeres es una mierda y ofende igualito que yo” Niurka

Niurka describió a Juan Vidal como berrinchudo y que le hizo pasar por momentos muy incómodos por su narcisismo; pero no fue todo, pues dice que el actor es alcohólico.

El video de Niurka finalizó con una amenaza para Juan Vidal, pues expresó que si su ex se sigue haciendo la víctima lo va aplastar: “Tu boca es la medida, tú vas adelante y yo voy detrás, aplastándote”