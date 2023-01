Niurka quiere bañarse con Emilio Osorio para ver cuánto ha crecido, ¿Se le pasó el instinto de mamá gallina? Esto opina su hijo.

“Mamá Niu”, como se le conoce a la vedette, se ha mostrado como una madre muy amorosa, pero con carácter.

Pues recordemos que en una ocasión Niurka explotó contra sus tres hijos, por no aportar dinero para la casa.

Al final Niurka -55 años de edad- expresó que en ese momento estaba enojada y que siempre iba apoyar a sus hijos.

Pero ahora Niurka habría rebasado los límites de la privacidad de Emilio Osorio, pues se quiere bañar con él como cuando eran niño.

La cubana no tiene pudor en decir lo que piensa y esta vez Niurka expuso la intimida de su hijo Emilio Osorio, de 20 años de edad.

Durante la navidad, Niurka se encontraba grabando su celebración familiar, cuando recordó que hace mucho tiempo que no se bañaba con su hijo Emilio Osorio.

“Bebé, cuando eras chiquito te bañabas conmigo hasta los nueve años ¿qué pasó después que ya no quisiste? He querido que se bañe conmigo desde entonces para ver cuánto le ha crecido el pi... pero no quiere”

Niurka