Niurka arremetió contra Paulina Rubio por desplante a Alejandra Guzmán durante uno de los conciertos del tour ‘Perrísimas’.

Todo comenzó cuando la ‘Chica dorada’ ignoró a Alejandra Guzmán durante uno de los conciertos del tour que comparten.

Ambas cantantes se presentaron en Orlando, Florida y no llenaron el recinto donde se presentaron, además, de que era evidente la falta de química entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubia.

En varios videos que circulan en redes sociales, se observa a la interprete de ‘Hacer el amor con otro’ tratando de interactuar con Paulina Rubio, pero la cantante no puso de su parte.

Todo indica que la rivalidad entre ambas sigue vigente, pues su tour no ha tenido la aceptación que se esperaba y no parece que tengan buena relación arriba del escenario.

La vedette cubana se ha destacado por dar su opinión sobre cualquier escándalo de la farándula y ahora opinó sobre la relación entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio.

Niurka aseguró que Alejandra Guzmán sí sabe compartir el escenario con sus compañeros y su intención al reunirse con Paulina Rubio era trabajar en paz.

Aseguró que la ‘Reina de corazones’ es humilde y siempre solidaria: “Ale canta, Ale interpreta, Ale es una reina y respeta a su público” dijo Niurka durante una entrevista con Berenice Ortiz.

La actriz arremetió contra Paulina Rubio y dijo que era una ‘majadera’ por no saber trabajar en equipo y no satisfacer a sus compañeros.

“Paulina no canta tanto y no es tan talentosa. Lo mismo le quiso hacer a Thalía hace años ¿verdad? Entonces ¿por qué hacen colaboración con ella? Seguro los boletos lo están cancelando y todo porque el público vio eso y no le gustó”

Niurka