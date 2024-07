Niurka acusó a Juan Osorio de explotarla y reveló que abortó mientras trabajaba en Aventurera por exceso de trabajo.

La pelea entre Niurka -de 56 años de edad- y Juan Osorio -de 67 años de edad- provocó que la vedette ventilara fuertes secretos.

Ahora, la cubana acusa a Juan Osorio de serle infiel durante su relación y de provocar que enfermara al punto de que perdió un bebé en el 2000.

Desde 2023, Juan Osorio y Niurka se enemistaron durante la estancia de su hijo en La Casa de los Famosos México 2023.

Posteriormente, Niurka comenzó a lanzar comentarios contra Eva Daniela -de 29 años de edad- y Juan Osorio trató de ignorarla.

Niurka le responde Juan Osorio “tú no has hecho a nadie”, tras callarla por criticar la nueva Aventurera

Tras el estreno de Aventurera, Juan Osorio enfureció con Niurka por sus críticas y aseguró que gracias a él Carmen Salinas la había incluido en la obra.

Niurka no se quedó cayada y ahora reveló varios secretos del matrimonio que tuvo con Juan Osorio.

Durante una entrevista con Maxine Woodside, Niurka aclaró que ella llegó a Aventurera por recomendación de la conductora Marta Susana.

La vedette también contó que en esa época ella trabajaba durante largas jornadas, lo cual la llevó a enfermarse.

Niurka era la estrella de Aventurera y estaba embarazada, pero debido a su mala alimentación y fatiga, tuvo un aborto espontáneo.

El matrimonio de Juan Osorio y Niurka tuvo de todo, hasta infidelidades, y se suma a la lista explotación laboral, según la vedette.

Niurka asegura que Juan Osorio la tenía trabajando de ‘sol a sol ’ y eso le hizo tener grandes ganancias.

Después de que Niurka se recuperó del aborto, Juan Osorio la volvió a poner a trabajar.

“Cuando me recuperé, ‘órale, a ganar billete’ a recuperarse y seguir chambeando. Me internó en el Ángeles porque no le quedó de otras, si hubiera sido por él no me lleva”

Niurka