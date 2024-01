Tras confirmar que espera a su primer bebé con Matías Novoa, Michelle Renaud confiesa porqué no quería decir que estaba embarazada.

En medio del hate que ha recibido por no querer confirmar su embarazo, Michelle Renaud -de 35 años de edad- habló por primera vez sobre su deseo de convertirse en madre por segunda vez y los síntomas que ha tenido.

Luego del enfrentamiento que tuvo con varios reporteros, Michelle Renaud reveló porqué no quiso confirmar que se encontraba embarazada.

Pero Michelle Renaud no fue la única que habló, ya que Matías Novoa -de 43 años de edad- también lo hizo y no dudo en compartir su felicidad porque va a ser padre por segunda ocasión.

A diferencia de Michelle Renaud, Matías Novoa no se guardó nada y ya hasta confesó el sexo del bebe y hasta cuando nacerá.

Tras su repentina boda con Matías Novoa a finales del 2023, Michelle Renaud se ha tenido que enfrentar a varias especulaciones sobre su embarazo.

Aunque Michelle Renaud siempre lo negó, la actriz vivió un incómodo momento cuando se tuvo que enfrentar a varios reporteros en el AICM que la cuestionaban sobre su embarazo.

En ese momento Michelle Renaud no quiso hablar sobre el tema, pero días después confirmó su segundo embarazo a través de las redes sociales.

Esto provocó que varias personas atacaran a la actriz, pues le cuestionaron a Michelle Renaud sobre porqué no había querido decir que se convertiría en mamá.

Tras el hate que recibió, Michelle Renaud habló sobre porqué no había querido decir que estaba embarazada y les hizo una petición muy especial a todos los reporteros.

En el AICM, Michelle Renaud se sinceró sobre sus primeros meses de embarazo y aseguró que han sido muy difíciles pues ha tenido varios malestares.

Michelle Renaud destacó que lo que más se le ha antojado en estos primeros meses de embarazo es el picante.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Michelle Renaud aseguró que toda la familia se encuentra muy feliz con la llegada de un nuevo integrante.

Boda Michelle Renaud y Matías Novoa (Tomada de Video/Chisme No Like)

Sin embargo, Michelle Renaud les pidió a los reporteros tener más cuidado con las preguntas que le hacen cuando se encuentra con su hijo, pues hay cosas que él no sabe.

En ese sentido, Michelle Renaud confesó que no había querido decir que se encontraba embarazada pues debe de esperar el tiempo del doctor y el poder hablarlo con toda la familia.

A diferencia de su primer embarazo, Michelle Renaud puntualizó que ahora se deja consentir de su pareja.

Michelle Renaud destacó que para ellos es muy importante incluir a su hijo Marcelo y el hijo de Matías Novoa, Axel, para que no se sientan desplazados con la llegada de un nuevo bebé.

Durante su conversación, Michelle Renaud reveló que se encontraba en el quinto mes de embarazo, pero todavía no sabían el sexo del bebé.

Además recordó que es un bebé muy esperado, pues tanto ella como Matías Novoa querían convertirse en padres por lo que ambos se encuentran muy felices.

Michelle Renaud no quiso entrar en muchos detalles sobre su embarazo, pues aseguró que pronto compartiría un video en el que mostraría cómo se enteraron que serían papás.

Matías Novoa también concedió una entrevista con varios medios de comunicación en donde habló sobre el embarazo de Michelle Renaud.

En su conversación, Matías Novoa destacó que con Michelle Renaud no habían querido confirmar el embarazo porque querían que el bebé estuviera bien.

Matías Novoa dejó que ya era tiempo de revelar el embarazo, pues a Michelle Renaud ya se le nota mucho su pancita.

Sobre el sexo del bebé, Matías Novoa confesó que podría ser un niño, por lo que sus dos hijos se encuentran felices de tener un hermano.

Matías Novoa también adelantó que será “para fines de junio” próximo que esperan que nazca su bebé.

En su conversación, Matías Novoa confesó que el también ha tenido síntomas con el embarazo y es que le ha dado mucho sueño, además de que ha tenido antojos raros.

“Yo he tenido mucho sueño y también tuve muchos antojos, esto de que el papá no siente pues sí se siente y mucho (…) Tenía antojos raros, sí soy de comer salsas, pero no soy de comer jalapeños, y se me antojaban, hasta morderlos”

Matías Novoa