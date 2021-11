Susana Zabaleta enfurece al ser comparada con Ninel Conde: “No la chinguen”

Susana Zabaleta enfureció al haber sido comparada con Ninel Conde y terminó soltando una fuerte expresión contra quien se atrevió a decirle lo que consideró un agravio.

El fin de semana, Susana Zabaleta debutó como protagonista de la obra de teatro ‘The Prom’, que narra la historia de ‘Gigi’, una diva del teatro musical.

Durante la alfombra roja de la puesta en escena, Susana Zabaleta platicó con reporteros, charla que dejó repentinamente tras la referencia a Ninel Conde .

El sábado 20 de noviembre, Susana Zabaleta comentaba a reporteros que se encontraba muy feliz de poder interpretar a ‘Gigi’, pues considera que se parece mucho a ella :

Tras estas palabras, Ricardo Manjarrez, reportero de ‘Ventaneando’, sugirió que ‘Gigi’ podría ser una especie de Ninel Conde, lo que Susana Zabaleta no tomó a bien y le respondió:

La comparación parece haberle molestado de más a Susana Zabaleta, pues su sonrisa se desdibujó y abandonó la entrevista de inmediato .

Poco después, el reportero le ofreció una disculpa a Susana Zabaleta y le pidió continuar con la entrevista, a lo quella accedió, no sin antes decirle:

Susana Zabaleta continuó la entrevista, comentando que se identifica con ‘Gigi’, una chica gay que sufre discriminación, porque al igual que ella, ha sido marginada y criticada .

Para ejemplificarlo, Susana Zabaleta recordó los años en que fue pareja de un hombre más jóven que ella, tiempo en el que, dijo, fue duramente criticada, hasta que su relación terminó .

Finalmente, Susana Zavaleta dijo que a pesar de apoyar la diversidad y la inclusión, no está de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo :

“No me gusta. Eso de todes... yo creo que tenemos tan hermoso lenguaje que no es necesario, no es para nada necesario, no cambiemos para nada el castellano, que es bellísimo”

Susana Zavaleta