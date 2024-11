¿La salud de Ninel Conde podría estar en riesgo si continúa operándose? Cirujano le advierte a la actriz que no debe hacerse más cirugías.

A lo largo de su trayectoria, Ninel Conde ha sido considerada como una de las mujeres más bellas del espectáculo, además de que siempre ha presumido que tiene un gran físico.

Sin embargo, Ninel Conde -de 48 años de edad- también ha recibido varias críticas por todas las cirugías que se ha realizado.

Y es que algunos usuarios han señalado que han sido tantos los arreglos que se ha hecho que incluso Ninel Conde sufrió un cambio radical en su rostro, perdiendo sus rasgos característicos.

En medio de las críticas que ha recibido Ninel Conde, un cirujano la alertó sobre los problemas a los que se podría enfrentar si continúa haciéndose cirugías.

VIDEO: A Niurka no le gusta el rostro de Ninel Conde y asegura que tiene una enfermedad

A través de sus redes sociales, Ninel Conde sorprendió a sus seguidores al presumir que tenía una imagen renovada y es que la actriz compartió que tenía un rostro renovado.

Ninel Conde se convirtió en tema de debate y es que mientras que algunos usuarios señalaron que se veía muy bien, otros no dudaron en criticarla ya que consideraron que parecía otra persona.

En medio de las críticas que recibió Ninel Conde, un cirujano no dudo en mandarle una advertencia a la actriz de que no debe hacerse más cirugías.

Se trata nada más y nada menos que del doctor Gama Román, uno de los cirujanos más conocidos en la industria del espectáculo.

En entrevista con varios medios de comunicación en un evento en el que celebró 8 años de trayectoria, el doctor Gama Román habló sobre los constantes procedimientos estéticos a los que se ha sometido Ninel Conde.

Y es que el doctor Gama Román resaltó la importancia de aplicar la ética y hacerle saber a las personas cuando la intervención le puede traer consecuencias negativas.

El doctor Gama Román consideró que actualmente Ninel Conde se encuentra “en su punto”, pero le recomendó no hacerse ninguna cirugía más.

Durante su conversación, el doctor Gama Román consideró que Ninel Conde posiblemente padezca dismorfia corporal, un padecimiento que se da cuando una persona tiene una visión distorsionada de su cuerpo.

“Seguramente (la padece), ya que la dismorfia es un trastorno que no conocemos, no nos damos cuenta y es muy difícil de aceptar; te sometes a múltiples cirugías y va a llegar un momento que tu cuerpo ya no va a poder responder”

Ninel Conde