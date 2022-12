Ninel Conde ya dejó de lado su matrimonio con Larry Ramos y cerrará el año con nuevo novio, más joven que ella.

Al parecer Ninel Conde -de 46 años de edad- tendrá un gran fin de año, pues no solo llegó a un acuerdo con su ex Giovanni Medina para poder convivir con su hijo, también se dio una nueva oportunidad en el amor.

Recordemos que Ninel Conde ha tenido una vida amorosa tormentosa y su último esposo fue el empresario Larry Ramos, quien está acusado de fraude y está prófugo de la justicia.

Ahora Ninel Conde sigue con su vida y carrera, por lo que todo indica que tiene una nueva pareja y es mucho más joven que ella.

Ninel Conde, cantante. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Ninel Conde le pidió paz a Santa Claus, pero no quiere que le traiga un novio

El ‘Bombón asesino’ tuvo un encuentro con la prensa y fue cuestionada sobre qué le pediría a Santa Claus, a lo que ella dijo que paz.

Ninel Conde aseguró que no estaba entre sus planes tener un nuevo novio, pues unos tenían una cosa, pero carecían de otra.

“No hay, unos tienen una cosa, pero no tienen otra. Los que tienen una, no tienen la otra y luego no tienen nada” Ninel Conde

La cantante fue contundente al revelar que le han tocado novios de todo tipo y también suelen tener algunas carencias, que podían ir desde lo físico hasta lo monetario.

“Me volví muy exigente, pero creo que es mejor ¿no? Después cada cosa que pasa, cada cosa que me salen” Ninel Conde

A pesar de todo, Ninel Conde sí tendría nuevo novio

Chisme No Like, aseguró que Ninel Conde miente, pues a pesar de jurar que no quiere tener novio, estaría estrenando romance con un hombre más joven que ella.

Elisa Beristain describió al nuevo novio de Ninel Conde, como su nueva víctima, incluso cree que lo tiene en sus ‘garras’.

Ninel Conde fue captada en una playa de Miami, junto a un hombre misterioso que es más joven que ella.

En las imágenes se ve a Ninel Conde en el hotel Double Tree by Hilton, junto a un hombre con el que tenía una gran cercanía.

Ninel Conde es captada con su supuesto nuevo novio (Captura/Chisme No Like)

Ninel Conde se encontraba acostada en un camastro, mientras el supuesto novio le hacía un masaje y hasta tocó de más.

Y para confirmar que Ninel Conde si estaría saliendo con un hombre más joven que ella, en el video se ve al misterioso sujeto abrazando a Ninel Conde.

Elisa Beristain se le fue a la yugular a Ninel Conde y le recomendó a su nuevo novio que ‘esconda la cartera’.