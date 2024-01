Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez, confirma terrible adicción de su hermano Julio César Chávez Jr.

El pasado 8 de enero, detuvieron en Los Ángeles a Julio César Chávez Jr. -de 37 años de edad- por poseer un arma de alto calibre.

Una llamada anónima alertó a las autoridades, ya que un fan del boxeador manifestara su preocupación por la integridad del boxeador.

Julio César Chávez Jr. quedó en libertad tras pagar una fianza de más de 50 mil dólares y deberá entrar a rehabilitación.

Había trascendido que Nicole Chávez -de 25 años de edad- estaba distanciada de Julio César Chávez Jr.

Sin embargo, la hija de Julio César Chávez lo desmintió y asegura que se ha mantenido en contacto con su hermano.

Mencionó que la situación de Julio César Chávez Jr. tiene muy preocupado a su papá, quien ha estado al pendiente de él.

Nicole Chávez confirmó que Julio César Chávez Jr. es adicto a unas pastillas para adelgazar, las cuales contienen una sustancia adictiva.

La hermana de Julio César Chávez Jr. cree que estaba presionado a conseguir el peso ideal para su carrera, que no se percató de su adicción a esta pastillas.

Debido a este dependencia a los medicamentos para adelgazar, Julio César Chávez Jr. ha estado sin dormir hasta 5 días.

Nicole Chávez asegura que lo que tiene tan mal a Julio César Chávez Jr, son las pastillas para adelgazar.

“Mi hermano ya no se toma una o dos pastillas (...) cuando uno no come y no duerme entras en psicosis. Lo que a mi hermano lo destruyó fueron las pastillas para adelgazar”

Nicole Chávez