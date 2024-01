Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por posesión ilegal de armas; fue su padre quien confirmó la noticia.

Sin embargo, la situación sigue complicada para Julio César Chávez Jr. pues tendría que pagar una importante cantidad para poder salir de la cárcel.

Y es que, Julio César Chávez Jr. fue trasladado a la cárcel de Valley en Van Nuys, luego de que la policía encontrara un rifle “fantasma” en su domicilio, el arma no estaba registrada y no tenía permiso para poseerla.

En ese sentido, tendrá que pagar una importante fianza si es que quiere salir de la cárcel. Se estima que la cantidad a pagar es de 375 mil dólares, lo que equivale a un millón, 273 mil 800 pesos, de acuerdo con el condado de Los Ángeles.

Este jueves se llevará a cabo la audiencia en la que Chávez Jr. tendrá que asistir y pagar la cantidad para poder salir.

Julio César Chávez Jr. Foto durante la conferencia previo a la pelea de boxeo Saul Canelo Alvarez vs Julio Cesar Chavez Jr, celebrada en Las Vegas, Nevada, en la foto: Julio Cesar Chavez Jr 03/05/2017/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar. (Osvaldo Aguilar/Mexsport)

Julio César Chávez sobre la detención del Jr.

Julio César Chávez externó a través de un comunicado, su preocupación sobre su hijo, aunque no dio más información por temas legales.

“Ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe. Le pido a Dios que este sea el momento que impulse a mi hijo finalmente hacia una vida útil y feliz. Pido su comprensión por temas jurídicos no podemos dar más información”, escribió.

Cabe recordar, que las peleas constantes con su hijo y polémicas declaraciones han hecho que su relación sea blanco de críticas.

Julio César Chávez explica la razón por la que no puede ayudar a su hijo

Julio César Chávez explicó que no puede ayudar a su hijo, pues al vivir en Estados Unidos no lo puede obligar a ir a una clínica de rehabilitación.

“La verdad mucha gente me pregunta ¿por qué no lo ayudo?, las leyes en Estados Unidos son muy diferentes, y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro, entonces lo único que le quiero decir es que le deseo un feliz año nuevo”, dijo.

