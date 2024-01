Julio César Chávez Jr. se encuentra en el ojo del huracán tras el reciente problema que se sumará a su lista luego de que su pareja le pidiera el divorcio.

Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr., ha emprendido acciones legales en contra del hijo de la leyenda del boxeo para divorciarse cuanto antes del polémico peleador.

De acuerdo con información de Telemundo, la mujer de 36 años de edad envió a sus abogados hasta el centro penitenciario en el que se encuentra confinado el pugilista, para comenzar con su separación.

Cabe recordar que el hijo de Julio César Chávez está preso en los Estados Unidos, a raíz de haber sido detenido y que se le hallase portando un rifle sin autorización.

Se espera que en las próximas horas salga más información acerca de la inminente separación del “Junior” con Frida Muñoz, quien también ha formado parte en su momento del escándalo que envuelve la vida del boxeador.

Julio César Chávez Jr y Frida Muñoz Román (Agencia México)

Julio César Chávez Jr. y su polémica relación con Frida Muñoz; ex pareja de un hijo del Chapo Guzmán

Julio César Chávez Jr. terminará su matrimonio con Frida Muñoz, luego de que la mujer de 36 años de edad le pidiese el divorcio este jueves 11 de enero mientras se encuentra preso.

Sin embargo, quizás sea una buena noticia en la vida del pugilista mexicano, pues su relación con Muñoz siempre ha estado sumergida en la polémica, debido al pasado de ella.

Frida es conocida por haber sido pareja sentimental de Edgar Guzmán Loera , hijo del Chapo Guzmán hace más de una década; además de ser acusada por el “Junior” en reiteradas ocasiones de maltratarlo.

“Ella llegó a la casa tomada, me empujó, me quitó mis redes sociales. Se me hace injusto que cada vez que ella quiere me quita mi Instagram, se aprovecha de mi circunstancia, de que estuve internado”, dijo en su momento el hijo de la leyenda del boxeo.

Chavez Jr sigue suspendido (Mexsport)

Julio César Chávez Jr. ¿Desde cuándo no se sube al ring para boxear?

Julio César Chávez Jr. no ha visto acción en un ring de box desde hace dos años, cuando pactó por última vez su pelea más reciente como profesional.

En aquella ocasión, un 18 de diciembre del 2021, se enfrentó en la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa a David Zegarra, venciéndolo por decisión unánime en 10 rounds.

