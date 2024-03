Nicola Porcella sorprendió a sus fans por comprar un auto de lujo y revela cómo lo adquirió; muchos quieren su suerte.

La vida de Nicola Porcella -de 36 años de edad- cambió radicalmente al salir de La Casa de los Famosos México.

El conductor peruano consiguió un contrato de exclusividad y gracias a eso tiene ciertos lujos, como un auto de la marca McLaren.

El 4 de marzo, Nicola Porcella compartió en su cuenta de Instagram, un video donde presumía un auto de lujo.

Algunos de sus fans tenían la duda de si el auto era de él o lo había rentado, por lo que Nicola Porcella ya confirmó que sí le pertenece.

“Es mío, saben que yo soy muy aficionado delos autos. Antes malgasté mucho dinero de manera tonta (...) fue una oportunidad que se me presentó porque me estaban debiendo dinero y me lo cobré con ese auto”

Nicola Porcella