Nicola Porcella reacciona al nuevo novio de Wendy Guevara y su cara de incomodidad lo dijo todo

Pese a que próximamente vivirán juntos, Nicola Porcella no sabía que a Wendy Guevara se le está relacionando sentimentalmente con un bailarín.

Por lo que al enterarse por la prensa que Wendy Guevara, de 30 años de edad, tiene novio, la reacción de Nicola Porcella lo delató, su incomodidad lo dijo todo.

Recordemos que Nicola Porcella y Wendy Guevara se convirtieron en la pareja platónica de muchas personas debido a la gran química que tuvieron dentro de La Casa de los Famosos México.

Aunque ambos -en varias ocasiones- han aclarado que entre ambos solo existe una amistad, fans de ambos se empeñan en creer lo contrario.

A la salida de Televisa, Nicola Porcella, de 35 años de edad, fue interceptado por un grupo de reporteros, quienes le preguntaron su sentir sobre el romance de Wendy Guevara con un bailarín.

Por lo que al escuchar que Wendy Guevara tiene novio, Nicola Porcella abrió la boca, puso cara de sorpresa, se incomodó y atinó a preguntar: ¿Tiene novio?

De inmediato un reportero indicó que se trata de uno de sus bailarines, por lo que Nicola Porcella rápidamente echó por tierra el informe.

“Ah no, no sé ni qué decir, la Wendy... Ella lo dijo en la casa, tiene cuatro novios, uno en cada lugar distinto, pero me encantaría, si Wendy está feliz, yo estoy feliz”

Nicola Porcella