Nicola Porcella no se despega de Wendy Guevara, pues la influencer regresó al hospital por una complicación.

A finales de mayo, Wendy Guevara -de 30 años de edad- fue hospitalizada para que le realizaran una cirugía en la vesícula.

La influencer no reposó los suficiente y siguió con su agenda de trabajo, lo que provocó que enfermara.

Wendy Guevara está de nuevo en el hospital, pero con Nicola Parcélala a su lado

Recientemente, Wendy Guevara reveló que se encontró un bulto cerca del lugar donde la operaron.

Y ahora acudió al hospital en Colombia por fuerte dolor abdominal y a su lado estuvo Nicola Parcella.

En historias de Instagram compartidas por el manager de Wendy Guevara, se ve a Nicola Parcela sentado a lado de la influencer.

Nicola Porcella y Wendy Guevara (Instagram/@nicolaporcella12)

Wendy Guevara estaba en una camilla con un suero, mientras Nicola Parcella observaba.

Nicola Porcella no perdió la oportunidad de burlarse de Wendy Guevara y aseguró que estaba en labor de parto: “Wendy justo va a tener a su hijo, ya está saliendo el brazo”.

La influencer corría a Nicola Porcella, asegurando que la podía lastimar, pero el actor siguió la broma.

Nicola Porcella no se separó de Wendy Guevara mientras estuvo en la enfermería (Instagram/@joeles6)

Wendy Guevara asegura que estuvo en el hospital por un elote que se comió

Después de que le colocaran un suero a Wendy Guevara, la influencer explicó la razón con su conocido humor.

La influencer contó que tenía un fuerte dolor en el abdomen, por lo que le colocaron un medicamento a través de un suero.

Según Wendy Guevara, la culpa de su malestar fue de un elote con chile que se comió en la CDMX.

“Me pusieron un suero, me canalizaron porque traía un dolor muy fuerte en la panza, como me comí un elote en la Ciudad de México con chile. Me sentí muy mal, traía mucha diarrea ahorita” contó Wendy Guevara.

Wendy Guevara narra que comenzó a padecer dolor en el estómago y diarrea, por lo que acudió al servicio médico.

Esto se suma al bulto que se encontró en la cicatriz de la cirugía de vesícula que le realizaron.

La influencer ya está en tratamiento y aseguró que se sentía mejor, además de que Nicola Porcella estuvo junto a ella en todo momento.