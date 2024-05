¿Pedro Sola víctima de la inteligencia artificial? Advierte que están haciendo fraudes a su nombre, pero no sería el único.

Gracias a su trabajo en Ventaneando, Pedro Sola -de 77 años de edad- ha alcanzado gran popularidad entre las personas.

Sin embargo, tal parece que su éxito en el mundo del espectáculo le ha empezado a crear problemas, y es que se estaría usando su imagen para hacer fraudes.

Así lo dio a conocer Pedro Sola a través de sus redes sociales, en donde les pidió a las personas tener cuidado ya que hay un video que circula de él creado con inteligencia artificial.

Pero no sería el único conductor de Ventaneando que habría sido víctima de la inteligencia artificial.

Pedro Sola preocupó a sus seguidores luego de que reveló que había sido víctima de la inteligencia artificial.

A través de su cuenta de X, Pedro Sola compartió un mensaje sobre un video que anda circulando en las redes sociales.

De acuerdo con Pedro Sola, el video fue tomado de una entrevista que hizo con Adela Micha, pero han transformado toda la información.

Y es que Pedro Sola destacó que presuntamente en el video habla sobre un nuevo método para hacerse millonario, tema del que jamás habló.

En ese sentido, Pedro Sola le pidió tener cuidado; pues se trata de una trampa para que las personas caigan y utilicen este supuesto método.

Pero no solo en X, y es que Pedro Sola se tomó unos minutos de Ventaneando para poder hablar de tema.

Durante la emisión del lunes 13 de mayo, Pedro Sola explicó que con inteligencia artificial se modificó lo qué decía para promocionar este método.

“Fíjate que por ahí anda rolando en las redes una información que dicen que yo, en una entrevista que estuve con Adela Micha le cambiaron el lipsync y entonces tal parece que yo estoy anunciado una inversión multimillonaria con la cual me he hecho multimillonario, no es cierto”

Pedro Sola