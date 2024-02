Pedro Sola compartió que no le gustó el outfit de Christian Chávez en Premios Lo Nuestro 2024 y lo critica por “vestir como mujer” y es que señaló que usó un “vestido”.

A sabiendas de que iba a recibir muchas críticas en las redes sociales, Pedro Sola -de 77 años de edad- se pronunció en contra del atuendo que lució Christian Chávez.

Y es que Pedro Sola señaló en Ventaneando que a él no le gustó el look de Christian Chávez -de 40 años de edad-, pues considera que no era el adecuado.

Sin embargo las conductoras de Ventaneando no dudaron en defender el outfit de Christian Chávez en Premios Lo Nuestro 2024.

Pese a que las conductoras de Ventaneando señalaron que si les gustaba el look de outfit de Christian Chávez en Premios Lo Nuestro 2024, Pedro Sola no quedó tan convencido.

Christian Chávez y Christopher Uckerman (@christianchavezreal / Instagram )

Pedro Sola molestó porque cree que Christian Chávez fue “vestido de mujer” a los Premios Lo Nuestro 2024

Durante la emisión de este viernes 23 de febrero de Ventaneando, se presentó una nota sobre la polémica que se generó luego de que Christian Chávez y Christopher Uckerman no pudieron ingresar a Premios Lo Nuestro 2024.

Los conductores de Ventaneando lamentaron la situación que vivieron Christian Chávez y Christopher Uckerman -de 37 años de edad- pues recordaron el éxito que tuvo RBD durante el 2023.

Fue en ese momento que Pedro Sola señaló que iba a comentar algo que a las personas no le iba a gustar.

Y es que Pedro Sola señaló que para él no le parecía que Christian Chávez fuera “vestido de mujer” a los Premios Lo Nuestro 2024.

“Yo tengo que comentar algo que me van a odiar la gente, a mi no me parece que Christian Chávez tenga que ir vestido de mujer, no tiene por qué ir así” Pedro Sola

Pedro Sola puntualizó que Christian Chávez es guapo, pero no sabe por qué se tiene que vestir con “esas fachas”.

“Es guapo como hombre y no tiene que ir con esas fachas” Pedro Sola

Ante la defensa de sus compañeras, Pedro Sola puntualizó que Christian Chávez no se tiene que vestir así siempre pues no se encuentra dando un espectáculo.

“No es transgénero, ni transexual, ni travesti (…) Para el show” Pedro Sola

Al ser cuestionado sobre a que se refería al decir que iba vestido de mujer Christian Chávez, Pedro Sola recalcó que iba maquillado y llevaba vestido.

“Yo no estoy de acuerdo, va maquillado, ve el vestido que trae con un escote atrás y adelante, con un faldón rarísimo (…) pero trae una cola atrás” Pedro Sola

Pero las conductoras de Ventaneando le aclararon que no era vestido sino un pantalón y que era un saco que tenía un detalle extraño en la parte de atrás.

Christian Chávez (@christianchavezreal / Instagram)

Así defendieron las conductoras de Ventaneando a Christian Chávez de los comentarios de Pedro Sola

Tras los comentarios de Pedro Sola, las conductoras de Ventaneando no dudaron en defender a Christian Chávez.

Las conductoras de Ventaneando le señalaron a Pedro Sola que a Christian Chávez le gustaba vestir de esa manera.

Incluso Pati Chapoy recalcó que a ella le gustó como se vio Christian Chávez, aunque destacó que no sabía si decirle guapo o guapa.

“A mí me gusto, me pareció que se ve guapo o guapa, no sé” Pati Chapoy

Linet Puente destacó que si no tuviera tantas bubis se pondría ese atuendo y es que así enseñaría mucho.

“Si yo no tuviera las bubis que tengo, que son muchas, me pondría eso, porque se me vería demasiado” Linet Puente

Por su parte Mónica Castañeda puntualizó que ya va a ser normal ver a Christian Chávez con atuendos muy llamativos.

“Creo que Christian ya dio un paso en el que ya no va a ver marcha atrás para ser como muy llamativo” Mónica Castañeda