Nerea Godínez revela que sufre depresión por la muerte de Octavio Ocaña

Nerea Godínez reveló que sufre depresión por la muerte de Octavio Ocaña, actor con el que planeaba casarse y formar una familia.

A cuatro meses de la tragedia, Nerea Godínez confesó que sigue luchando contra la vorágine de sentimientos que le dejó la muerte de Octavio Ocaña.

Tal es así que, aunque ha intentado retomar su vida, Nerea Godínez dijo pasar por una depresión que la ha obligado a buscar ayuda profesional.

En entrevista para ‘De Primera Mano’, Nerea Godínez confesó que sus día siguen cargados de sentimientos por la trágica muerte de Octavio Ocaña:

Pese a lo dicho, Nerea Gómez reveló que padece depresión por la muerte de Octavio Ocaña, tanto que sólo pensar en todo lo que ha vivido le provoca ganas de llorar:

“La depresión es real, ya hasta voy a llorar..., no es fácil, no es fácil lidiar con todo esto”

Aunque Nerea Godínez dijo que ha encontrado en su hijo las fuerzas para salir adelante, reconoció que debe enfrentar una lucha constante con la tristeza.

“Obviamente, uno se siente con ganas de desaparecer, de decir, ‘gracias a esta cosa que está aquí ahorita, pues estoy echándole ganas y estoy luchando por llevar una vida plena, por no estar por estar, como he estado últimamente, que nada más es como despierta, ve a la escuela, bla, bla, bla, y a dormir... que a uno lo vean así, como si nada, no significa que está bien, uno no sabe los infiernos que hay en casa, entonces, pues tener un poquito más de empatía con eso

Nerea Godínez, exnovia de Octavio Ocaña