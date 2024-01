Nath Campos supo que Dani Flow la revictimizó y lo pone en su lugar con dura respuesta: “No hubo ninguna disculpa”, contó la influencer.

A inicios de enero se viralizó una entrevista con Dani Flow, donde defendió a Ricardo González conocido como Rix, de 29 años de edad.

En febrero de 2021, Rix fue detenido por abusar sexualmente de Nath Campos y Dani Flow sacó su lado más misógino al hablar del tema.

Además de llamar “mancha social” a las feministas, Dani Flow -de 21 años de edad- aseguró que había sido “una pendejada” la razón por la que habían encarcelado a Rix.

Y por si fuera poco, Dani Flow arremetió contra Nath Campos -de 28 años de edad- asegurando que la influencer convivió con Rix después de su detención.

Las palabras de Dani Flow provocaron que lo cancelaran y después de disculpó públicamente, pero no con Nath Campos.

Durante un encuentro con medios, Nath Campos manifestó que Dani Flow nunca se disculpó con ella y no piensa hablar de él.

“A Dani Flow no le respondo directamente. Yo no recibí ninguna disculpa, no hubo ninguna disculpa y la verdad no tengo ningún comentario sobre esa persona”

Nath Campos