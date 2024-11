¿Natanael Cano tenía la razón en pelea con Pepe Aguilar? Usuarios lo apoyan luego de la polémica con el romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 25 años de edad- anunciaron su romance, la dinastía Aguilar se ha encontrado en medio de la polémica.

Las críticas en contra de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Christian Nodal se revivieron luego de una reciente entrevista de Cazzu.

Y es que Cazzu -de 30 años de edad- dejó entrever que Christian Nodal pudo haberle sido infiel con Ángela Aguilar.

La polémica entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, también ya salpicó a Pepe Aguilar -de 56 años de edad- y es que usuarios han recordado la pelea que tuvo con Natanael Cano.

Y es que seguidores ahora creen que Natanael Cano -de 23 años de edad- tuvo toda la razón sobre Ángela Aguilar y Pepe Aguilar.

Esta fue la pelea entre Natanael Cano y Pepe Aguilar

En los últimos meses la dinastía Aguilar se ha encontrado en medio de la polémica por el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal (Especial)

Las críticas en contra de Ángela Aguilar y Christian Nodal han llegado a tal extremo que usuarios han recordado que no es la única polémica que se ha enfrentado la familia.

Y es que usuarios han recordado la pelea que tuvo Pepe Aguilar con Natanael Cano en el 2020.

Todo comenzó cuando se viralizó un video en el que presuntamente Pepe Aguilar atacaba a los corridos tumbados.

Posteriormente en entrevista para ‘El Escorpión Dorado’, Pepe Aguilar calificó a los corridos tumbados como música “mediocre, chafa y pinche”.

Natanael Cano no dudo en defender el género asegurando que él no tenía un apellido que lo respaldará en la industria por lo que todo lo que había conseguido había sido por él.

“Yo no traigo apellido, no vengo de familia, el imperio que yo tengo de corridos tumbados es el imperio que yo voy a defender hasta que me muera porque a mí me costó” Natanael Cano

Además de que Natanael Cano dejó en claro que para todos hay gustos.

“Pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados, y que para todos hay gustos. Si todos tienen gustos diferentes ¿para qué abres el hocico? Ahí vas a tirar mierda con las palabras más muertas que pueden existir… Pinche vato pendejo” Natanael Cano

Aunque Pepe Aguilar dejó en claro que no se refirió a Natanael Cano porque no lo conocía, las indirectas no cesaron.

“Para empezar, con todo respeto ni lo conozco a usted, una canción suya jamás he escuchado” Pepe Aguilar

Tanto Pepe Aguilar como Natanael Cano se enviaron una serie de mensajes que creció más el conflicto entre ellos.

Tiempo después Natanael Cano se disculpó por no expresarse de una manera correcta, pues era una persona mayor y en México no se hacía.

Pepe Aguilar (Instagram/@pepeaguilar_oficial)

Ahora los fans le dan la razón a Natanael Cano por su pelea con Pepe Aguilar

Fue en 2023 que Natanael Cano se dijo arrepentido de haberse peleado mediáticamente con Pepe Aguilar y señaló que solo tenía buenos deseos para él y su familia.

“Yo creo que he aprendido bastante y me sirvió de algo. Quedó en el pasado, mis bendiciones, lo mejor para la familia Aguilar, que ojalá que sigan rompiéndola de hoy y para siempre” Natanael Cano

Además de que años antes ya había mostrado que sus diferencias con Pepe Aguilar no lo hacían enojarse con toda la familia.

Y es que en 2021, Natanael Cano defendió a Ángela Aguilar de las críticas que recibió tras su interpretación del Himno Nacional.

Aunque Natanael Cano y Pepe Aguilar ya llevan una buena relación e incluso hablaron sobre la posibilidad de colaborar, fans no han dudado en darle la razón al cantante de corridos tumbados.

Y es que en un primer momento Natanael Cano había recibido criticas por su actitud, pero ahora creen que tuvo toda la razón por las acciones de Pepe Aguilar y su familia.

“Mi Nata todo chiquito y gallito siempre tuvo la razón”, “Todos los Aguilar son unos mierdillas y Natakong sabía lo que decía, que su apellido no lo era todo”, “Con todo este desmadre del infiel de Nodal y recordar que Nata se peleó con él, sólo puedo comprobar que todo lo que tocan los Aguilar está podrido”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.