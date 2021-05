Natanael Cano aconseja a los familias que dejen a sus hijos perseguir sus sueños

Luego de la controversia por sus conflictos con Pepe Aguilar y Julio Preciado, el cantante Natanael Cano volvió a causar polémica al publicar en redes sociales una crítica al sistema educativo.

En sus historias de Instagram, Natanael Cano aconseja a los padres y madres de familia a dejar que sus hijos persigan sus sueños, ya que no siempre se necesita un título universitario para triunfar.

En su publicación, Natanael Cano aseguró que las mejores ideas no siempre ‘ocupan un título universitario’

“Dejen de educar a sus hijos para un mundo que no existe ya. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados. Dejen hacer a sus hijos lo que les apasiona y no estudiando cosas insignificantes en un mundo TAN DIFÍCIL. LA EDUCACIÓN ESTÁ EN CASA EN LA FAMILIA”, escribió Natanael Cano en una de sus historias.

Natanael Cano asegura que un título universitario no es sinónimo de triunfo (Captura de Pantalla)

Natanael Cano también se utilizó como ejemplo para demostrar que no es necesario terminar una carrera universitaria para que la gente tenga grandes ideas y se sienta plena y feliz consigo misma.

“Las mejores ideas a veces no ocupan un título de universidad. Yo me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando y me puse a estudiarme a mí mismo, y aquí sigo. La escuela de la vida no falla ni termina”, escribió Natanael Cano en una segunda historia.

Finalmente, Natanael Cano mandó saludos a sus antiguos profesores. “Saludos a mis ex maestros que yo sé que me ven por ahí', escribió.

¿Quién es Natanael Cano?

Natanel Cano es un cantante de 20 años que inició su carrera en Hermosillo, Sonora. En 2018, lanzó su primer sencillo ‘El de los lentes de Gucci’, al año siguiente presentó ‘F1’. Fue tanto su éxito, que en 2019, grabó el remix de su tema ‘Soy el diablo’ junto con Bad Bunny.

En 2019, Natanael Cano también lanzó su disco ‘Corridos Tumbados’, en 2020, colaboró con el rapero estadounidense Snoop Dogg y este año estrenó una canción en colaboración con Alejandro Fernández.