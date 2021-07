Natanael Cano afirma ser el artista mejor pagado de México

Natanael Cano en el aeropuerto de Los Ángeles habló de todas las controversias en las que se ha visto envuelto en los últimos meses.

El cantante de 19 años de edad, que siempre le hace honor a su disquera, Rancho Humilde, arribó acompañado por su amigo Ovy, para hablar de su estancia, donde incluso fue visto besando a una misteriosa mujer dándose unos besos.

Respecto a estas imágenes en las que fue captado muy romántico, el intérprete dijo, que es como cualquier niño normal que le encantan las mujeres y salir con amigos. Reveló que le gusta que la prensa hable de él ya sea para mal o para bien, pues asegura ser el artista mejor pagado en México.

“A mí me gusta que saquen un chisme mío, porque me están viendo. Y ya pronto se viene mi casa de México, mi casa de LA, mi casa de Miami, todo eso papá. Somos los mejores artistas, mejor pagados, yo soy el mejor pagado yo creo que de México, así que estamos bien” Natanael Cano

Así mismo en Suelta la Sopa le cuestionaron sobre su reciente video en el que aparece lanzando un balón de futbol americano al tráfico, a lo que El Rey de los Corridos Tumbados contestó, pues yo solo subo historias de las cosas que me nacen al momento, si hago una estupidez o no, pero me da igual, así soy.

Y ya para finalizar, Natanael Cano habló de El Coyote, quien decidió fichar con la misma disquera que él, aunque dejó claro que nunca colaboraría musicalmente con el joven, por lo que Cano confesó, que admira al artista, pues sus hijos me admiran, entonces esto es una relación personal, no de música.