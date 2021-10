Natalia Téllez dice que ya no puede ocultar su pancita de embarazo, ante comentarios que señalan que el físico de la conductora de ‘Netas Divinas’ no ha cambiado.

A través de su cuenta de Instagram, Natalia Téllez ha presumido sus vacaciones en la Riviera Maya. A través de varias fotografías la presentadora se ha mostrado luciendo un gran cuerpo.

Sin embargo en su más reciente publicación, Natalia Téllez señaló que ya no es capaz de esconder su pancita de embarazo.

Natalia Téllez (@natalia_tellez / Instagram)

Natalia Telléz dice que ya no tiene la “capacidad de meter la panza en las fotos”

Desde que anunció que se convertiría en mamá, Natalia Téllez y su pareja Antonio Zabala se han mostrado muy felices por esta nueva etapa en su relación.

A través de las redes sociales, Natalia Téllez y Antonio Zabala han compartido como disfrutan de cada momento juntos, desde desayunos en casa hasta viajes a lugares increíbles.

En Instagram, Natalia Téllez presumió que se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones junto a su pareja Antonio Zabala.

Natalia Téllez se ha mostrado luciendo bikinis que dejan ver su increíble figura. Sin embargo la conductora reveló que ya no puede esconder su pancita de embarazo.

Aunque usuarios le han señalado que no ha cambiado su físico y que no muestra una gran pancita de embarazo, Natalia Téllez señaló que ya no la puede esconder su cambio en las fotos.

“Sin capacidad de meter la panza en las fotos…” Natalia Téllez

Natalia Téllez dice que ya no puede ocultar su pancita de embarazo (@natalia_tellez / Instagram)

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato le recordaron que se ve bellísima y que no necesita ocultar su pancita de embarazo.

“Tan bonita panza y tan bonita tu”, “Eres la mujer más hermosa del mundo”, “Sin necesidad... Te ves hermosa con tu pequeña pancita”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Natalia Téllez se olvida de los problemas en la Riviera Maya

A través de sus Instagram Stories, Natalia Téllez presumió que no solo ha podido disfrutar de la belleza de la Riviera Maya, sino que además ha podido vivir momentos muy relajantes.

Natalia Téllez compartió que tuvo la oportunidad de olvidarse de todos los problemas con un día en el spa.

Natalia Téllez se olvida de los problemas en el spa (@natalia_tellez / Instagram )

Sin embargo en otra de sus publicaciones, Natalia Téllez recordó que aunque esta viviendo un gran momento, sus vacaciones pronto terminarán.