Natalia Téllez cambia de look; ahora luce cabellera hasta la cintura imponiendo tendencia .

Con mirada coqueta, Natalia Téllez presumió su nuevo largo de cabello; al parecer, la famosa está decidida a renovar su imagen previo al fin de año.

Vía Instagram, Natalia Téllez arrebató los suspiros de sus más de 3.6 millones de seguidores con su cambio de look.

Natalia Téllez (@natalia_tellez / Instagram)

Natalia Téllez renueva su look con cabello largo

Desde hace meses, Natalia Téllez había optado por dejar descansar su cabello de las extensiones. No obstante, ahora decidió renovarse con un cabello largo.

Los fans de Natalia Téllez no se esperaban tan radical cambio de look, pues ella no había dado alguna pista.

A través de Instagram Stories, Natalia Téllez sorprendió con una fotografía frente al espejo luciendo una cabellera hasta la cintura .

Un flequillo termina de decorar el rostro con pecas de Natalia Téllez.

Natalia Téllez cambia de look (@natalia_tellez / Instagram)

Durante la aplicación de extensiones, Natalia Téllez aprovechó para grabarse en vivo para sus seguidores.

Entre tantas preguntas sobre el embarazo, Natalia Téllez confirmó que su bebé nacerá la última semana de enero y se llamará ‘Emilia’.

“Va a nacer la última semana de enero o a principios de febrero, esa es la fecha.” Natalia Téllez

Cabe destacar que, gracias al video, pudimos ver la pancita de embarazo de Natalia Téllez sin pose para disimularla.

Natalia Téllez cambia de look (@natalia_tellez / Instagram)

En otra publicación, Natalia Téllez terminó de presumir su nueva y larga cabellera de color cobrizo.

En comentarios, los seguidores resaltaron la “belleza sin igual” de Natalia Téllez con su nuevo look.

“Hermosa con tu look”; “Pareces muñequita”; “Qué bien te quedaron las extensiones”; “Te amé de cabello largo”, le escribieron.

Así se ve Natalia Téllez con pancita de 7 meses de embarazo

Natalia Téllez ha confesado tener 28 semanas de embarazo -7 meses- mismas que ya son más que evidentes en las fotografías.

La actriz y conductora Natalia Téllez compartió cómo luce su vientre durante esta recta final de embarazo , donde continúa experimentando algunos cambios en su cuerpo.

Natalia Téllez se presumió de perfil en la fotografía en Instagram; usando un lindo vestido floreado y un sombrero de color negro.