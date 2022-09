Natália Subtil mantiene su postura hacía Sergio Mayer Mori y la pensión para la hija de ambos, eso es lo que declaró en el programa “El Minuto que Cambió mi Destino”, con Gustavo Adolfo Infante.

En la emisión reciente del programa, Natália Subtil mantuvo su postura acerca de Sergio Mayer Mori, quien no le ha dado la pensión que ella merece por ley para la manutención de su hija.

Rechazando nuevamente las versiones de Sergio Mayer Mori y su padre, quienes aseguran que le han dado dinero a Natália Subtil para los estudios de la niña, así como una camioneta que no ha regresado.

Al respecto, Natália Subtil aceptó que sí tiene la mencionada camioneta; pero sus abogados le han señalado que ellos le indicarán cuándo debe de regresarla.

Junto con esto, Natália Subtil volvió a pedir a Sergio Mayer (padre) que deje de meterse en el pleito que sostiene en contra de su hijo, pues esto es algo que sólo atañe a estas dos partes.

No entiende el porque Sergio Mayer insiste en defender a su hijo y atacarla, a sabiendas de que el joven no está cumpliendo con su rol como padre.

Sergio Mayer trató de meter a la política a Natália Subtil

Otra cosa que Natália Subtil reveló con Gustavo Adolfo Infante, es que Sergio Mayer trató de ponerla a trabajar en la política, ofreciéndole un puesto como diputada.

Según Natália Subtil, Sergio Mayer argumentó que como ella era buena con las mujeres y los niños, podría tener un puesto en la Cámara de Diputados de México.

La modelo brasileña se negó rotundamente, por un lado porque ella es de otro país y no puede ejercer un cargo público en México; por otro, porque no se sentía capaz de ejercer el cargo.

Natália Subtil, actriz. (Agencia México)

Natália Subtil mencionó que no se puede hacer responsable de un trabajo donde no sabría que hacer, pues las personas tendrían necesidades que ella no estaría en posibilidad de atender.

Sabe que hay muchas personas que están en un puesto sólo por dinero, aunque no tengan la capacidad para ejercerlo; pero ese no era su caso.

De momento Natália Subtil mantiene una relación con un joven, del cual sólo ha mostrado su rostro una vez, aunque mantiene su identidad en secreto.

Aún así menciona que está muy contenta con él y que se lleva bastante bien con su hija, al grado que este pasa más tiempo con la pequeña que con Natália Subtil.

Con información de TV Notas.