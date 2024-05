Natalia Jiménez compartió una foto desde el hospital, pero niega que su salud haya estado comprometida y explica que sí le pasó.

El pasado 20 de mayo, Natalia Jiménez —de 42 años de edad— compartió un video desde el hospital y manifestó que la vida de los cantantes era complicada.

Sin embargo, la cantante niega haber estado hospitalizada y contó la historia detrás de su alarmante video.

Tras varias especulaciones sobre la salud de Natalia Jiménez, la cantante española salió a aclarar cuál es su estado.

El 22 de mayo, Natalia Jiménez compartió otro video para asegurar que nunca estuvo hospitalizada y todo se trató de un estudio de rutina.

“He visto en los medios que han dicho que estoy hospitalizada y que estoy mal. Quería grabar este videito para tranquilizar al público y tranquilizarlos a todos que lo que vieron el otro día en el video que puse fue una revisión que me hizo mi doctor”

Natalia Jiménez aseguró que se encuentra bien y que la laringoscopia que se realizó fue para corroborar su estado de salud, por lo que actualmente se encuentra bien.

“Como bien sabe he estado un poquito así de salud, me dio una faringitis con otitis hace como tres semanas y cuando fui al concierto de Aguascalientes y al de la Arena, la verdad es que yo todavía no estaba la 100 recuperada”

Natalia Jiménez