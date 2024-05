Violeta Isfel sufrió acoso en su adolescencia por ser actriz y aparecer en la televisión: “Yo creo que era envidia”.

Varios actores comenzaron su carrera desde niños, pero no fue fácil enfrentar esta etapa y las críticas.

Así fue el caso de Violeta Isfel -de 38 años de edad- quien tras aparecer en la televisión, recibió amenazas y bullying en la secundaria.

Desde los 6 años, Violeta Isfel supo que quería actuar y comenzó a hacer castings en Televisa.

Participó en algunas telenovelas y frecuentemente participaba en capítulos de Mujer Casos de la Vida Real.

Durante una entrevista con Yordi Rosado -de 52 años de edad- Violeta Isfel recordó lo difícil que era salir en la televisión y acudir a la secundaria por el acoso escolar.

Violeta Isfel recuerda que sus compañeros se burlaban de ella, pues además de ser reservada, era actriz y esto desató burlas en la secundaria.

“Me envidiaban o no sé. Yo creo que era un tema de: ‘Sales en la tele, te voy a madrear’ ¿Por? Yo no estoy haciendo nada ¿Qué te pasa?”

La actriz tuvo que aprender desde pequeña a ignorar a las personas y sus malos comentarios.

Violeta Isfel recuerda que hubo momentos donde amenazaron con golpearla, por el simple hecho de ser actriz y salir en telenovelas.

Los primeros proyectos de Violeta Isfel fueron en el programa de Tatiana -de 55 años de edad- y ella estaba encantada con su trabajo.

Sin embargo, sus compañeros y compañeras eran agresivos con ella por el simple hecho de hacer lo que le gustaba.

Violeta Isfel narra que el acoso escolar llegó muy lejos cuando uno de sus compañeros la quiso tocar y ella se defendió.

“Resulta que estaba en el pupitre y yo estaba muy mona sentada (…) Este güey quiso molestarme, entonces era: ‘Tú eres no se qué’ me hablaba a nada de distancia y yo zen (…) Y yo, nada me va a afectar, no voy a caer en su juego hasta que me tocó, entonces me levanto y lo agarré”

Violeta Isfel