Myrka Dellanos defiende a Luis Miguel de empleada que aseguró: ‘no podías mirarlo a los ojos’

Myrka Dellanos defendió a Luis Miguel de una ex empleada que aseguró: ‘No podías mirarlo a los ojos’ cuando trabajabas con él.

Hace unos días, la tiktoker Ana Pau Villarin participó en el podcast del creador de contenido, Alex Larracilla, a quien le contó que alguna vez trabajó con Luis Miguel.

Pero lejos de que la experiencia fuera grata, Villarin la calificó como “horrible”, pues dijo que Luis Miguel siempre llegaba tarde y exigía que los trabajadores no lo vieran a los ojos.

Al conocer las declaraciones de Ana Pau Villarin, la periodista Myrka Dellanos quien fue pareja de Luis Miguel por dos años, no dudó en defender a ‘el Sol de México’.

En su programa ‘La Mesa Caliente’, Myrka Dellanos aseguró que lo dicho por Villarin es falso, pues dijo que le consta lo bien que Luis Miguel trata a sus empleados:

Myrka Dellanos aclaró que Ana Pau Villarin no trabajó directamente para Luis Miguel, sino para una empresa que llevó algunos conciertos del cantante.

Sobre la declaración de que los trabajadores no podían ver a los ojos a Luis Miguel, Myrka Dellanos dijo:

Respecto al contrato de confidencialidad que Ana Pau Villarin dijo haber tenido que firmar cuando trabajó con Luis Miguel, Myrka Dellanos dijo que esa es una práctica común entre muchos famosos.

Por todo lo anterior, Myrka Dellanos reiteró que la tiktokera dijo mentiras sobre el supuesto comportamiento déspota de Luis Miguel:

“Yo a ella no le creo nada, no tiene credibilidad para mi... No lo diría si no fuese verdad, no me gusta hablar mal de las personas que yo conozco, ni de nadie realmente, no estuviera defendiendo esta parte si no fuera cierto, a mí me consta gente”

Myrka Dellanos, periodista y exnovia de Luis Miguel