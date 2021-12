Muerte de Carmen Salinas: Luis de Alba la recuerda como ‘una madre’ (VIDEO)

Tras la muerte de Carmen Calinas, Luis de Alba la recuerda como “una madre”. Justo así lo dió a conocer en una reciente entrevista.

Fue durante la noche del 9 de diciembre que se dio a conocer de forma oficial la muerte de Carmen Salinas, quien estuvo hospitalizada los últimos días.

Como era de esperarse, la noticia causó gran tristeza y dolor entre todos sus fans y seres queridos, quienes han estado despidiéndose de ella en redes sociales.

El actor, Luis de Alba reveló que “más que una compañera, Carmen Salinas era como una madre” para él y sus compañeros de teatro.

Recordemos que Luis de Alba y Carmen Salinas nunca ocultaron la sincera amistad que había entre ellos.

Pues de acuerdo con lo que ellos mismos relataron en varias ocasiones, se conocieron en el teatro Blanquita, donde realizaron varias obras juntos.

Incluso, fue ahí donde las carreras de ambos comenzaron a despegar, pues gracias a su gran talento se ganaron el cariño y el respeto del público.

Asimismo, la amistad entre Luis de Alba y Carmen Salinas continuó durante los siguientes años, por lo que su deceso le ha pegado profundamente al actor también conocido como ‘El Pirrurris’.

Fue durante una entrevista que él dio para el programa matutino, “Sale el Sol”, emitida este 10 de diciembre que habló sobre como está viviendo la tristeza de este momento.

De acuerdo con el también cómico, Carmen Salinas era como una madre para todos los que trabajaban con ella, pues siempre fue muy atenta y cariñosa.

Asimismo, resaltó que Carmen Salinas siempre se caracterizó por querer ayudar a todos los que la rodeaban, por lo que se ganó el cariño de todos sus allegados.

Además de que su personalidad fue tan reconocida que sin duda alguna puso en alto el nombre de México y Latinoamérica.

“Yo como la anunciaba en el teatro: Tengo muchísimo orgullo de presentarles, no a la primera actriz, no a la primera cantante, no a la primera imitadora. A la única que este país ha tenido y que nos ha puesto muy en alto en México y en Latinoamérica”

Luis de Alba