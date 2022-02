Montserrat Oliver rompe en llanto por guerra entre Ucrania y Rusia, misma que ha preocupado a varios países alrededor del mundo.

Desde hace varios días, el conflicto de Ucrania y Rusia ha sido todo un tema de conversación, pues desencadenaría una gran ola de dificultades para varios países, tanto de forma directa, como indirecta.

Es por eso que varias personas de varios países, incluyendo algunas celebridades, se han pronunciado al respecto, dejando entrever su preocupación por el tema; tal y como hizo Montserrat Oliver.

Hace unas horas Montserrat Oliver rompió en llanto por el ataque de Rusia a Ucrania y aseguró estar decepcionada de los seres humanos, compartiendo todo su dolor y su frustración con sus más de 2 millones de seguidores.

Fue por medio de un video que la actriz y conductora publicó un video en donde dejó al descubierto todas las emociones que le causa, saber que después de dos años de pandemia, está por iniciar una guerra.

Posteriormente, Oliver explicó que se siente con mucha impotencia, porque le gustaría hacer algo por ayudar a toda la gente que está comenzando a sufrir los estragos en Europa.

Así que invitó a todos a rezar, sin importar la religión que practiquen, pues ella considera que es una forma de unir toda la energía buena que hay en el mundo.

Entonces, resaltó que la guerra va a ocasionar un hundimiento en la economía, misma que no estaba del todo estable a causa de la pandemia de Covid-19.

De igual manera, Montserrat Oliver hizo notar que los únicos que morirán serán las personas inocentes, porque los presidentes no son los que irán a atacarse entre sí, sino que mandan a los habitantes de sus respectivos países.

“¡Hagamos algo! No podemos seguir así, de verdad (...) Las guerras van a acabar con la economía, de por sí ya estamos jodidos, van a hacerse ricos otros. Avientan a matarse a gente inocente porque son los militares o tienen que defender a su país, cuando los presidentes no se agarran a guamazos, ni se matan”

Asimismo, planteó una situación hipotética en la que nadie obedeciera a las autoridades, para así evitar todas las dificultades que se avecinan.

“¿Y si los militares desobedecieran? ¿Y si todos se pararan y no le hicieran caso a las autoridades? Y todos los humanos de verdad nos uniéramos y no nos moviéramos. Que los soldados se paren, que no manden bombas, que no se muevan, que nadie se pelee (...) Ya no sé que hacer, pero siento que tenemos que hacer algo"

Montserrat Oliver