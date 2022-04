Mónica Noguera anunció su salida del programa ‘De Primera Mano’, luego de cinco años de conducirlo junto al periodista Gustavo Adolfo Infante.

¿Por qué Mónica Noguera se va de ‘De Primera Mano’?, ¿se peleó con Gustavo Adolfo Infante?, ¿seguirá apareciendo el agún otro programa de televisión?

La propia Mónica Noguera dio algunas respuestas en la emisión del jueves 21 de abril del programa ‘De Primera Mano’, ante los rumores que se difundieron previos a su anuncio.

En la emisión de hoy, ‘De Primera Mano’ inició con confirmando una mala noticia revelada previamente por Gil Barrera, director de la revista TVyNovelas: Mónica Noguera sale del programa.

Evitando dar detalles sobre su salida, Mónica Noguera dijo que la información es correcta, aunque eso no significa que deje Imagen Televisión.

De hecho, Mónica Noguera aseguró que seguirá apareciendo en otros programas de la televisora, aunque todavía no sabe con certeza en cuáles:

“Buenas tardes, de Imagen Televisión, no me voy, me verán probablemente con Ciro, Paco Zea, Qué Chulada!, con Sale el Sol, con Yuri, no sabemos… de Imagen no me voy, miren, de aquí a viejita, espero”

Mónica Noguera