Mónica Noguera se sinceró con el público y reveló que ha ido al doctor, para tratar la depresión que padece.

La depresión es un trastorno que debe tratarse, sin embargo, no suele ser un proceso sencillo, y varios famosos han pasado por ese difícil momento. Tal es el caso de Mónica Noguera, quien ha sufrido de ese padecimiento y reveló que llegó a pensar en el suicidio .

Fue después de una cápsula en ‘De primera Mano’, programa en el que es una de las conductoras, que Mónica Noguera se sinceró y habló del tema, ya que se presentó una nota en la que recordaron al cantante, Xavier Ortiz, ex cantante de Garibaldi, quien se suicidio en septiembre de 2020 a causa de la depresión.

Tras la nota, la presentadora de espectáculos, de 49 años de edad, confesó que ha estado involucrada en una situación en la que ha tenido que ir al doctor para que le recetaran antidepresivos .

“En verdad es una sensación que quieres morir. Si yo soy tan radical, he estado como muy cerca de esa línea tan delgada, a mí me ha salvado lo radical que he sido en entrenamientos, en alimentación, que es importantísimo y en seguir con medicamentos periódicamente, pero sin dejar a tu doctor” Mónica Noguera

Mónica Noguera recibe apoyo de sus compañeros

Luego de que Mónica Noguera se abrió con el público, recibió apoyo por parte de sus compañeros de foro, Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón.

El periodista, Gustavo Adolfo Infante, confirmó que Mónica Noguera ha estado cerca del suicidio , pero reconoció y agradeció por compartirlo a la audiencia.

“Esto que Mónica esta ahora compartiendo me parece maravilloso. (…) Mónica es otro líder de opinión y ella, si ustedes la ven, es guapa, exitosa, es una persona popular, hija querida, hermana querida, la queremos todos. Usted diría ‘una locura la vida de esta chava’, y no, ella ha estado al borde del suicidio” Gustavo Adolfo Infante

Por su parte, Addis Tuñón añadió que es importante que las personas que toman medicamentos para tratar la depresión no los suspendan de “golpe”, debido a que puede ser “contraproducente”, comentario que respaldó Mónica Noguera.