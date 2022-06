Mónica Noguera anda nostálgica tras cerrar su ciclo en “De Primera Mano” y comparte con sus seguidores foto de hace tiempo en donde se muestra haciendo paracaidismo.

Desde hace casi cinco años, la conductora de 51 años de edad Mónica Noguera formó parte de los conductores del programa ‘De Primera Mano’, el cual se encuentra liderado por el periodista de 57 años de edad Gustavo Adolfo Infante.

Aunque ya habían surgido rumores de cambios entre los conductores de los programas de Imagen Televisión, Mónica Noguera se despidió el viernes 10 de junio.

Mónica Noguera se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión. Luego de varios rumores sobre su salida del programa “De Primera Mano”, la conductora se despidió de sus compañeros.

Durante la emisión del 10 de junio, la producción del programa de espectáculos preparó un recuento de las 1826 transmisiones en donde estuvo Mónica Noguera.

En su despedida con mariachis y flores, estuvo presente su mamá Ana María Flores. Es por ello por lo que Mónica Noguera se mostró muy emocionada al recordar su trayectoria dentro del programa “De Primera Mano”.

Pero los recuerdos no quedaron ahí, ya que a través de sus Instagram Stories se mostró nostálgica y compartió una imagen en donde se mostró realizando paracaidismo en Pueto Escondido, Oaxaca.

A Mónica Noguera siempre le han gustado las emociones fuertes y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria.

En entrevista para TVNotas, Mónica Noguera puntualizó que se encuentra certificada en paracaidismo, buceo y diversas disciplinas.

Incluso Mónica Noguera acudió el pasado 24 de febrero junto con su novio el francés Julien Leoni al Sótano del Popocatl en Veracruz.

En medio de las especulaciones, Mónica Noguera dejó en claro que tras su salida del programa “De Primera Mano” no es porque haya decidido cambiar de televisora.

Mónica Noguera dejó en claro que sus seguidores la podrán ver en diferentes programas de Imagen Televisión como por ejemplo en el programa “Sale el Sol”.

“De Imagen Televisión no me voy: me verán probablemente con Ciro, con Paco Zea, con Sale el sol, con Yuri. De Imagen no me voy, de aquí a viejita, espero”

Mónica Noguera