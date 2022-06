Mon Laferte reveló que tuvo cáncer de tiroides a los 26 años de edad. La enfermedad le fue diagnosticada luego de presentar problemas para cantar.

Mon Laferte participó en el más reciente programa de La Entrevista con Yordi Rosado, donde hizo fuertes confesiones, como que fue dealer cuando estudiaba la secundaria.

Otra revelación tanto o más fuerte de Mon Laferte estuvo relacionada con su padecimiento de cáncer de tiroides y de cómo enfrentó la difícil situación.

“Yo empecé a tener problemas en la voz; siempre cantaba mal, me costaba. Fui al doctor y me dijeron, ‘resulta que tienes un cáncer ahí que te está apachurrando todo. Entonces, hay que operarte.’ Tenía yo 26 años cuando me dieron la noticia” Mon Laferte

Mon Laferte (@monlaferte)

Mon Laferte: Por el cáncer de tiroides, “me dijeron que tal vez podría perder la voz”

Mon Laferte dijo que tras recibir la noticia, que ponía en riesgo su carrera como cantante, decidió mantenerse positiva, pero siendo consciente de que tal vez tendría que dedicarse a otra cosa:

“Era muy positiva en ese momento, era como, ‘ok, tengo esto, me dijeron que tal vez podría perder la voz, que yo ya no iba a cantar como antes porque estaba todo pegadito a las cuerdas vocales’. Y yo decía, ‘bueno, si no puedo cantar, hago otra cosa, aprendo a tocar el piano, no sé, yo muy positiva” Mon Laferte

Mon Laferte habría obtenido su diagnóstico de cáncer de tiroides en México y debido a que en ese entonces no contaba con la fama ni el dinero de la actualidad, tuvo que acudir a un hospital público, al que agradeció sus atenciones

“Me operaron en el INCAN (Instituto Nacional de Cancerología) y estoy muy agradecida porque me recibieron a pesar de ser extranjera y me operaron muy bien” Mon Laferte

Mon Laferte, cantante. (Edgar Negrete / Cuartoscuro)

Mon Laferte pidió a los médicos que no la despertaran si no podía volver a cantar

Mon Laferte dijo que cuando llegó el momento de su intervención, pareció hacer más conciencia de los riesgos que corría y fue por eso que le hizo una fuerte petición a lo médicos:

Yo les decía, ‘si no puedo volver a cantar no me despierten’” Mon Laferte

Por fortuna, la operación fue un éxito, pero Mon Laferte tuvo que pasar por un periodo de recuperación antes de volver a cantar, pero gracias a los médicos y de la familia de su exnovio, logró recuperarse.