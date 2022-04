El diseñador Jorge García Cárdenas, mejor conocido como Mitzy reveló porqué terminó su amistad con la actriz Verónica Castro y asegura que alguien cercano a ella fue quien los alejó.

Mitzy es un conocido diseñador de moda y vestuarios, el cual ha vestido a actrices y cantantes como:

El diseñador comenzó su carrera creando vestuarios para la vedette Francis, quien lo conectó con la actriz Sasha Montenegro y ahí despuntó su carrera al realizar vestuarios de algunas películas.

Posteriormente conoció al estilista Alfredo Palacios y a la actriz Verónica Castro, con quienes comenzaron una profunda amistad.

Con el paso del tiempo, Verónica se convirtió en un ícono de la televisión y condujo un programa llamado ‘Noche a Noche’ y ahí contrataron a Mitzy como vestuarista.

Esta oportunidad le permitió a Mitzy acercarse a grandes personalidades como Lupita D’Alessio y Thalía.

Sin embargo, la entrañable amistad que tenía con Verónica Castro terminó y Mitzy ya reveló los motivos.

Durante una entrevista con el reportero Edén Dorantes, Mitzy fue cuestionado si sabía detalles de la fiesta que Cristian Castro le había hecho a su hija.

El diseñador señaló que no sabía nada sobre el tema, pues desde hace años ya no era amigo de Verónica Castro .

“Mi relación con Verónica Castro se cortó según ella para siempre, entonces respeto su decisión, aunque yo sé que no es de ella, es de su representante que no nos quiso ver ni en pintura”.

Mitzy afirma que su amistad terminó por consejo del representante de la actriz de ‘Rosa Salvaje’

Comentan que llevaban siendo amigos casi cincuenta años, incluso eran un grupo junto a Alfredo Palacios, pero al final rompieron su relación.

“Alfredo antes de morir me dio un consejo y lo estoy sigueindo, me dijo: ‘Mitzy por favor, respeta la decisión de verónica, si Verónica Castro no te quiere ver, respétala”

Mitzy