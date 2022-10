La actriz y productora Minnie West, hija de Amparo Serrano, fue internada en un siquiátrico el lunes 17 de octubre, debido a la profunda depresión que padece desde la muerte de su mamá.

Fue la propia Minnie West quien dio a conocer la noticia en redes sociales, señalando que su ingreso al siquiátrico fue una decisión propia en busca de sanación, pues no ha podido sentirse bien desde la muerte de su mamá Amparo Serrano.

Famosos y seguidores de Minnie West han reaccionado a la decisión de la joven, expresándole su reconocimiento por promover el cuidado de la salud mental y deseándole pronta recuperación.

El pasado 12 de agosto, Amparo Serrano, la creadora de la marca Distroller, murió a consecuencia de un “accidente doméstico” aún desconocido.

Desde entonces, su hija Minnie West, quien era muy cercana a la empresaria mexicana y casi integrante de Flans, comenzó a dar señales de alerta sobre su salud mental, con varias publicaciones en redes sociales.

“El psiquiatra me dijo que estoy viviendo algo llamado “simbiosis” como si separaras a unas siamesas y una no sobrevive, la otra vive pensando que no puede vivir por que se murió la mitad de ella …. Es verdad, no puedo vivir y no veo la vida sin ti! Lo único que se es que me estarías pidiendo que haga estos vídeos… por que así éramos nosotras … voy a seguir bailando contigo en la dimensión que sea! Por que lo bailado nadie no los quita. Te amo y te extraño cada vez que respiro, te amo mancuerna @amparinserrano”

Minnie West, hija de Amparo Serrano