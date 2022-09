La actriz Minnie West lidia con mucha dificultad el duelo por la muerte de su mamá Amparo Serrano, creadora de la marca Distroller, quien falleció el pasado 12 de agosto.

Así lo ha mostrado Minnie West en redes sociales, donde ha compartido publicaciones que han dejado muy preocupados a sus seguidores, pues se le nota muy deprimida y desmejorada.

Ante ello, los fans de Minnie West y amigos famosos le han hecho llegar mensajes positivos para intentar levantarle el ánimo y ayudarla a seguir adelante.

Fue el pasado 31 de agosto cuado Minnie West compartió en Instagram una de las publicaciones que ha causado más preocupación entre sus amigos y fans.

El mensaje incluye una foto de Minnie West en la que se le ve tirada en una cama, con el rostro lleno de tristeza por la muerte de su mamá Amparo Serrano.

La imagen aparece acompañada de un texto escrito en inglés, en el que Minnie West lamenta no haber podido hacer nada para evitar el repentino fallecimiento de su mamá:

“‘Algunas personas no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Pero ¿qué pasa con los que sí saben? ¿Los que nunca dieron nada por sentado? Quienes hicieron todo lo posible por aguantar, pero solo pudieron mirar impotentes mientras perdían lo que más amaban. ¿No es mucho peor para ellos?’”

También en sus historias, Minnie West ha compartido fotos y textos en los que dice extrañar profundamente a Amparo Serrano y sentir que ya no puede seguir adelante sin ella.

Ante ello, sus seguidores han intentado levantarle el ánimo a Minnie West, escribiéndole menajes afectuosos y enpáticos con su situación:

“... no tengo el gusto de conocerte y lo único que te puedo decir es que esta contigo siempre aunque no la veas y que dios hace las cosas por algo siempre hay un plan para cada uno de nosotros que no entendemos pero es algo bueno. Animo siempre estará contigo pero ahora de diferente manera 🤍🤍”

