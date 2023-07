Un conductor que le tiró a Pati Chapoy llegará a las filas de Venga la Alegría luego de que se confirmó la salida de Laura G del matutino.

En medio de varios rumores, Laura G confirmó que será el próximo viernes 28 de julio su último programa en Venga la Alegría.

Después de 4 años al aire, Laura G señaló que decidió ya no renovar su contrato con TV Azteca, pues busca pasar más tiempo con su familia.

Aunque se han integrado nuevos conductores a Venga la Alegría, muchos se han cuestionado sobre quién podría tomar el lugar de Laura G en el matutino de TV Azteca.

A través de las redes sociales ya se habría dado a conocer al nuevo integrante de Venga la Alegría; sin embargo, no todos estarían felices con su llegada.

Y es que en el pasado él había arremetido contra Pati Chapoy, de 74 años de edad.

En los últimos meses, el programa Venga la Alegría ha sufrido varios cambios entre sus conductores, con la intención de mejorar sus niveles de audiencia.

Tal parece que las modificaciones no terminan y es que, tras la salida de Laura G, ya se tendría listo su reemplazo.

Se trata nada más y nada menos que de Michelle Rubalcava, quien el lunes 24 de julio se despidió de El Chismorreo en Multimedios.

Aunque no mencionó nada sobre su nuevo proyecto, a través de las redes sociales comenzó a circular el rumor de que Michelle Rubalcava se sumaba a Venga la Alegría.

El rumor tomó más fuerza luego de que Ana María Alvarado reveló que en los pasillos de TV Azteca se ha especulado que Michelle Rubalcava llega a Venga la Alegría en la sección de espectáculos.

“Me dijeron que se va a ir a Venga la Alegría”, comentó Ana María Alvarado.

Se reveló que Michelle Rubalcava podría sumarse a la sección de espectáculos para tomar el lugar que dejó Horacio Villalobos.

De esta manera podría compartir créditos con Flor Rubio y Ricardo Casares .

Pero a través de Twitter se dio a conocer que Flor Rubio termina su contrato en septiembre, por lo que no se sabe si lo va a renovar o podría ser otra de las bajas de Venga la Alegría.

En 2022, Michelle Rubalcava se sumó al programa El Chismorreo, en donde compartía pantalla con:

En su despedida, Michelle Rubalcava compartió que dejaba el programa porque tenía otro proyecto , pero no quiso revelar más detalles.

“Hoy cierro mi ciclo aquí. Me voy a otro proyecto. Ya próximamente les estaré diciendo querido público. No me resta más que agradecerles que siempre me han apoyado, programa al que voy siempre están ahí. Se los agradezco mucho”

Michelle Rubalcava ha participado en programas como De Primera Mano, El Heraldo Televisión y El Chismorreo.

No todos estarían felices con la llegada de Michelle Rubalcava a Venga la Alegría, y es que usuarios recordaron que en el pasado le tiró a Pati Chapoy.

Michelle Rubalcava no solo mostró su apoyo a Yuridia en su pleito con Ventaneando, sino que además había hablado de Pati Chapoy.

En 2022, Michelle Rubalcava afirmó en su canal de Youtube que Paty Chapoy obligó a Daniel Bisogno a casarse con mujeres para así ocultar que presuntamente tiene otras preferencias.

“Decían que Pati Chapoy lo había obligado a casarse porque no le convenía al programa, esto hace algunos años, me lo contó un amigo de TV Azteca, que incluso Doña Pati le dijo: ‘te casas con una mujer porque te casas, a mí no me conviene tener alguien de la comunidad aquí’, a mí eso me dijeron”

Michelle Rubalcava