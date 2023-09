Michelle Rubalcava confrontó a Eduardo Verástegui en Venga La Alegría por un desafortunado comentario que éste hizo sobre la comunidad LGBTQ+

Eduardo Verástegui, de 49 años de edad, visitó el matutino Venga La Alegría, donde trabaja Michelle Rubalcava, para promocionar su película Sound of Freedom, misma que ya puede disfrutarse en cines mexicanos.

Lo que Eduardo Verástegui no esperaba es que el comunicador Michelle Rubalcava, de 38 años de edad, aprovecharía tenerlo de frente para reclamarle por su dichos sobre la comunidad LGBTQ+

Michelle Rubalcava enfrente a Eduardo Verástegui en Venga La Alegría en plena promoción de la película Sound of Freedom

El momento tuvo lugar en la sección de espectáculos de Venga La Alegría. Michelle Rubalcava tomó la palabra y dirigiéndose a Eduardo Verástegui, citó:

“Y aclararte Eduardo (Verástegui), tengo 38 años, soy de la comunidad gay y nunca se me ha antojado un menor de edad para violarlo, eh”, palabras que dejaron a los presentes en silencio.

Y continuó: “Namas (quiero) dejarte bien en claro porque has englobado a gente de la comunidad con comentarios bien negativos que a mí me han dolido porque tengo 38 años, cuatro sobrinos y nunca se me ha antojado un niño”.

En respuesta el actor mexicano lo invitó a acabar con ese problema, pero el periodista de espectáculos ignoró sus palabras y continuó reclamándole.

“Aguas con lo que dices nada mas porque si llegas a dañar”, subrayó y enseguida el productor de Sound of Freedom le pidió una disculpa, pero no fue suficiente.

“Me dijiste violador porque soy de la comunidad y englobaste”, continuaba diciendo Michelle Rubalcava por lo que el también político ultraconservador le aseguró haber hablado en general.

Michelle Rubalcava estalla contra Eduardo Verástegui: "Soy de la comunidad (LGBTQ+ y nunca se me ha antojado un menor para v10l4rl0"#Vengalaalegría #EduardoVerastegui pic.twitter.com/s8U5JOZgIO — Hugo Alexander Maldonado (@HugoAMaldonado) September 11, 2023

¿Qué dijo Eduardo Verástegui que molestó a Michelle Rubalcava, quien lo enfrentó en Venga La Alegría durante la promoción de la película Sound of Freedom?

En abril de este año, Eduardo Verástegui lanzó un tuit desafortunado en el que ligó la homosexualidad con la pedofilia, escribió:

“Sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia” Eduardo Verástegui

Esto luego que en Internet circulara un video del dalái lama besando a un niño en los labios, acto que causó indignación en todo el mundo.