Michael Bublé y Luisana Lopilato serán padres por cuarta ocasión, así anunció la noticia la famosa pareja.

Este martes el cantante canadiense Michael Bublé estrenó su video ‘I’ll Never Not Love You’, en el que aparece como protagonista al lado de su esposa, la argentina Luisana Lopilato.

En dicho video musical, Luisana Lopilato adelantó que se trata de un resumen de los 14 años compartidos como pareja de Michael Bublé.

Por lo que su historia de amor es retratada en ‘I’ll Never Not Love You’ con escenas de icónicas películas románticas del cine.

En donde Michael Bublé y Luisana Lopilato se convierten en los protagonistas de las historias como ‘Titanic’, ‘The Notebook’, ‘Love Actually’ e incluso del clásico de cine ‘Casablanca’.

Michael Bublé y Luisana Lopilato a la espera de su cuarto hijo

Pese a la gran sorpresa por la música nueva que está estrenando el cantante canadiense, la cereza del pastel es que Michael Bublé y Luisana Lopilato están esperando su cuarto hijo.

Esto luego de que en el final del video ‘I’ll Never Not Love You’, Luisana Lopilato sorprende a todos al lucir una panza de embarazada junto a su familia.

Lo que ha ocasionado el revuelo entre los fans de que Michael Bublé será papá por cuarta vez junto a su esposa Luisana Lopilato.

Por lo que los rumores de que la pareja conformada por el cantante Michael Bublé y la actriz Luisana Lopilato están saliendo a la luz con este video.

Michael Bublé y Luisana Lopilato serán padres por cuarta ocasión (Especial)

Y lo que se ha vuelto en una confirmación, luego de que sitios como TMZ, Just Jared, The Sun y The Daily Mail sostienen que la actriz argentina espera su cuarto hijo junto al cantante canadiense.

Aunque más tarde después de lanzar el videoclip, el propio Michael Bublé confirmó la noticia en el programa estadounidense ‘On Air With Ryan Seacrest’.

“Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí, mi esposa y yo estamos agradecidos de estar esperando”. Michael Bublé

Asimismo, hasta el momento no se sabe cuando llegará el nuevo miembro de la familia conformada por la famosa pareja.

Aunque recordemos que Michael Bublé y Luisana Lopilato ya son padres de tres pequeños: Noah, de ocho años; Elias, de seis y Vida, de tres.