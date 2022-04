De todos los países del mundo, México es el que tiene más espías rusos, dice Mhoni Vidente. Por este motivo, Estados Unidos lo tomará como colonia.

¿La razón? Como es bien sabido, Estados Unidos cree que México le pertenece y no permitirá que Rusia lo domine.

Así, predice Mhoni Vidente, Estados Unidos empezará a seguir a todos los espías rusos dentro del país, y finalmente tomará a México como colonia.

“Se visualiza la carta del ahorcado en cuestiones políticas para México; habrá tensión con Estados Unidos” Mhoni Vidente.

Vladimir Putin y Mhoni Vidente (SDPNoticias)

Mhoni Vidente habla de los espías rusos en México

La pitonisa más famosa de México, Mhoni Vidente, afirmó que la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) anunció formalmente que nuestro país es el que más espías rusos tiene .

“Los deja entrar, moverse con libertad, y México se ha acercado mucho a Rusia y eso no le pareció a Estados Unidos”, dijo Mhoni Vidente.

Y, al parecer lo que más les interesa a estos espías rusos no es México, sino vigilar de cerca a Estados Unidos y empezarlo a acorralar. No obstante, nuestro país vecino no lo permitirá.

Por ello, cree que Estados Unidos tomará acciones para no perder el control de México, pues la carta del ahorcado se lo anuncia.

“Si Estados Unidos te cierra todo eso, México se viene abajo y entonces lo tomarían como una colonia” Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente / AMLO (Video / Cuartoscuro)

Al respecto, Mhoni Vidente recomendó al gobierno mexicano tomar mejores decisiones, ya que el país depende del 95 por ciento del comercio de Estados Unidos .

“Estados Unidos expulsará a todos los espías rusos de México”, asegura la pitonisa, pero además, Joe Biden y Kamala Harris enviarán una declaratoria a AMLO.

Esto, para recordarle que debe respetar por completo la geopolítica y de qué lado se supone que está; “debe ser más tensa la relación Rusia-México que México-Estados Unidos”, finalizó Mhoni Vidente.

Finalmente, Mhoni Vidente recomendó a AMLO pensar mejor antes de actuar , ya que dice, Estados Unidos le pasa a México el gas, la gasolina, los energéticos, etc.