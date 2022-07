En las nuevas predicciones de Mhoni Vidente en YouTube, la pitonisa dio sus avisos respecto al clima en Monterrey y cree se necesitará de un huracán para llenar las presas. .

Sin embargo, todo lo que resta de julio y agosto en Monterrey, prevalecerá con olas de calor que llegarán a alcanzar hasta los 50 grados centígrados.

Mhoni Vidente reveló que en su visión respecto a la sequía en Monterrey y varias ciudades del norte de México, iba a durar de 1 a 3 años , por lo que tardará en llover bastante.

“Pero necesitas dos huracanes, tipo el Gilberto para llenar las presas y no va a pasar. No veo ningún huracán fuerte ahorita para el Golfo. Es que no han entrado porque hay una energía muy fuerte que las está desviando, así que hay que empezar a cuidar el líquido vital que es el agua”

Mhoni Vidente