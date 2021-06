Merle Uribe habla sobre la disculpa de su hijo Héctor Tapia tras golpearla

En entrevista, Merle Uribe dijo aceptar que su hijo, Héctor Tapia no la quiere, después de que este la violentara física y psicológicamente hace 3 años.

Después de que Héctor Tapia le ofreciera una disculpa pública a Merle Uribe tras golpearla, la vedette dijo no aceptarlas , porque solo justificó todo.

En entrevista con el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Merle Uribe dio su opinión tras la disculpa de su hijo Héctor Tapia.

Merle Uribe dijo que ella fue quien organizó la conferencia de prensa para que Tapia ofreciera una disculpa pública.

Además, de hablar de la sentencia que el juez dictaminó por la denuncia de violencia intrafamiliar que su madre interpuso en su contra.

La vedette dijo que lo único que su hijo debía decir “por todo lo que hice y dije me disculpo”, sin embargo, ella dijo que “dio un rollo” que no era necesario.

Merle Uribe dijo que el daño psicológico fue por su hijo , pues en 20 años no dejó la “violencia intrafamiliar psicológica y física”.

Explicó que ella no está conforme con la disculpa que dio Héctor Tapia.

Asimismo, Merle Uribe dijo que entre los dictámenes del juez su hijo debía pagarle terapia por el daño causado.

Pero apuntó que la terapia ya la recibió, “me antelé”, pues no sabía si Tapia iba a aceptar el pago o no.

Platicó que en las sesiones que recibió le dijeron que ella debía asumir que su hijo no la quiere.

“Tienes que vivir tu vida tranquiliza, feliz y alejarte de él… asume tu hijo no te quiere”.

Merle Uribe dijo que ella ya aceptó la idea y piensa que fue lo mejor.

“Yo ya acepté que mi hijo no me quiere, ni modo, yo no fui mala madre”.

Merle Uribe, vedette.