La cantante y el futbolista mantuvieron un fugaz romance durante el mundial de México 86.

El Mundial de México 86 fue muy importante para la carrera de Diego Armando Maradona, ya que se pudo alzar con la Copa deportiva. Sin embargo, durante su viaje también mantuvo un romance con Merle Uribe.

Ambas personalidades tuvieron una relación fugaz, pero la cantante lo recuerda como su mejor amante. Tras su muerte, la famosa fue entrevistada sobre el futbolista argentino.

En el programa Hoy se presentó una entrevista con la también actriz en donde señaló que no sólo era un gran deportista, sino que además era un gran ser humano.

“Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1986, cuando jugaron el mundial y la verdad una bellísima persona, un caballero” Merle Uribe

Las confesiones de Merle Uribe no terminaron ahí ya que reconoció que Maradona no sólo tenia buenas aptitudes dentro de la cancha sino también fuera de ella, ya que era un gran amante.

“Es el mejor amante que yo he tenido y no he tenido uno, he tenido varios” Merle Uribe

Al respecto la cantante destacó que no tiene ningún tipo de reclamo ya que el tiempo que estuvieron juntos cumplió muy bien.

“Tenía bien y además sabia como usarlo, y además sabía también como usar otras cosas, no” Merle Uribe

Durante el video, Merle Uribe detalló que Maradona le había confesado que él había metido el gol con la mano. No es la primera vez que la famosa habla del futbolista ya que en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, también habló de su fugaz romance.

“En esa época fue el Mundial del 86; vamos a hacer cuentas que Maradona estaba en su mejor época, no estaba como ahorita. Nunca lo vi drogarse, nunca lo vi borracho y estaba bien, y además era muy bueno en el sexo” Merle Uribe

La actriz confesó que tras terminar el Mundial de México 86, ya no tuvo comunicación con Maradona ya que sabía que se trató de un romance pasajero.