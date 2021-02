Tras las acusaciones que hizo Lupita Castro de haber sido acosada por Vicente Fernández, Merle Uribe asegura que son falsas.

Tal pareciera que el escándalo en el que está involucrado Vicente Fernández, luego de haber sido acusado de abuso por parte de algunas mujeres, no está cerca de terminar, y es que, también hay quienes lo defienden, como recientemente lo hizo Merle Uribe.

La actriz, Merle Uribe dio su opinión sobre el caso de Vicente Fernández, sin embargo, destacó la acusación de Lupita Castro, quien aseguró que fue acosada sexualmente por el cantante hace 40 años.

Es por eso que, en entrevista para ‘Sale el Sol’, Merle Uribe salió en defensa del ‘Charro de Huentitán’, lo señaló de incapaz de haber violentado a una mujer, y detalló que no cree en las declaraciones de Lupita Castro.

“Te soy sincera, no le creo. Te voy a decir por qué. Yo estuve dos años y medio trabajando con él (Vicente Fernández), y si tú vieras las mujeres tan guapas que se le acercaban, ellas lo acosaban a él, lo besaban hasta en la boca”. Merle Uribe

De la misma forma, la famosa indicó que Vicente Fernández “no necesitaba violar a nadie” , sobre todo por la atención que él recibía.

“Era Vicente Fernández, es un ídolo, a parte cantaba precioso, y en aquellos años estaba muy guapetón, entonces se le aventaban (…) Yo no creo que una persona a la que se le da todo, tenga necesidad de violar a una mujer”. Merle Uribe

“Si hubiera pruebas, no lo defendería”: Merle Uribe

A pesar de no creer en las acusaciones de Lupita Castro sobre Vicente Fernández, Merle Uribe manifestó que no lo defendería si es que existieran pruebas en su contra.

“Si él lo hubiera hecho, hubiera pruebas y todo, pues no lo defendería, porque, realmente, no, eso no se debe hacer. Pero yo no le creo, esa es la palabra”. Merle Uribe

Es así que la actriz reiteró su postura acerca de que Vicente Fernández “tenía a todas las que él quería” , por lo que no debió haber necesidad de abusar sexualmente de alguna mujer.

No obstante, Merle Uribe explicó que lo que pudo haber pasado con Lupita Castro fue un “momento acá y allá”, como pasó con ella, lo que “no es una violación, eso es consensuado”.

Por último, Merle Uribe también criticó que Lupita Castro haya roto el silencio de ser víctima de Vicente Fernández, después de cuatro décadas.