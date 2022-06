El conflicto entre la familia de Vicente Fernández y los creadores de su serie, ha desatado una serie de declaraciones que aseguran que el cantante tuvo varios amoríos. Ahora Merle Uribe dice que al ‘charro de Huentitán’ le gustaba hablar de sus amantes.

Vicente Fernández estuvo casado durante 59 años con María del Refugio Abarca, mejor conocida como ‘Cuquita’.

Tras la muerte del cantante, se realizó una serie basada en el libro de Olga Wornat, donde se revelaba que ‘Chente’ habría tenido relaciones extramaritales con algunas actrices.

Merle Uribe dijo que había sido amantes de Vicente Fernández y reveló al programa Gustavo Adolfo infante’, que al cantante le gustaba hablar de sus ‘amantes’.

Vicente Fernández en tráiler de 'El Rey' (Tomada de video / Netflix México)

Merle Uribe reveló el nombre de las amantes de Vicente Fernández

La actriz Merle Uribe ha mencionado que fue amante del cantante por tres años, pero ahora contó que a ‘Chente’ le gustaba hablar de sus ‘conquistas’ y le reveló algunos nombres.

“Sí le gustaba hablar de quiénes había sido sus novias, o lo que sea, nunca mencionó a Lyn May” Merle Uribe

Lyn May había dicho hace unos días en este programa, que había tenido un breve romance con Vicente Fernández, pero ahora la actriz desmiente lo dicho por la vedette.

Merle Uribe y Vicente Fernández (@merle_uribe / Instagram)

Merle Uribe reveló los nombres de algunas de las conquistas del ‘Charro de Huentitán’ como:

Amparo Muñoz

Paty Rivera

Blanca Guerra

Angélica Chain

Maribel Guardia

“A Vicente le gustaban las mujeres más finas, guapas, pero no el tipo de Lyn. Además me lo hubiera mencionado, porque me mencionó como a ocho o diez” dijo la actriz sobre Vicente Fernández.

La actriz dijo que Vicente Fernández terminaba con sus amantes regalándoles una joya: “Por allá alguien trae una cruz de diamantes y esmeralda. Porque además así las terminaba él, dándoles una alhaja”

Merle Uribe y Vicente Fernández (@merle_uribe / Instagram)

A Vicente Fernández le gustaba Angélica María

La actriz también contó que Maribel Guardia habría tenido una relación con Vicente Fernández cuando era joven.

“Maribel en su momento también anduvo con él. Maribel Guardia, pero todavía no se casaba, eran sus primeras películas. Anduvo con él, no novia, pero anduvo con él” Merle Uribe

Narró que ‘Chente’ trató de conquistar a Angélica María, pero ella se había negado rotundamente a una relación con él.

Angélica María (Agencia México)

“Le gustaba mucho Angélica, hizo una película con él, pero Angélica nunca quiso, a mí me lo dijo. Le encantaba, pero Angélica María nunca anduvo con él” aseguró Merle Uribe durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Hasta el momento Maribel Guardia no se ha pronunciado por las palabras de Merle Uribe, pero afirmó que Vicente Fernández le habló de varias de sus parejas.