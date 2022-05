El actor Memo Villegas conocido por su papel el teniente ‘Harina confesó que rechazó un papel porque lo “trataron mal”, así lo contó.

En el marco de la popularidad y la fama que ha tenido Memo Villegas, el teniente ‘Harina’ reveló que a lo largo de su carrera ha tenido también muy malas experiencias.

Pese a esto hoy Memo Villegas goza de la buena fortuna tras lograr que hoy su papel como el teniente “Harina” tenga su propia serie en Prime Video.

El Teniente Harina señala las recomendaciones que debes de seguir por coronavirus (Captura de pantalla (Video))

Pues resulta ser que Memo Villegas, el teniente ‘Harina’ reveló haber rechazado un papel en Televisa porque lo “trataron mal”.

Confesión que dio a conocer Memo Villegas al ser entrevistado en el programa de Yordi Rosado para Exa.

Por lo que Memo Villegas recordó que en Televisa lo “trataron mal”, esto luego de que tras el éxito de su sketch como teniente ‘Harina’ lo buscarán en la televisora.

Ante esto Memo Villegas dijo que Televisa lo quería para un papel de policía, pero en donde su pasado con la televisora de Chapultepec lo hizo dudar.

“Yo en Televisa no he tenido buenas experiencias antes y ahora que me buscan como que un poquito digo ‘Nel’, porque cuando yo fui me trataron mal”. Memo Villegas, el teniente ‘Harina’

A lo que Memo Villegas dijo que hoy por hoy no le interesa explorar trabajar en Televisa: “no es una plataforma que a mí me interese”, aseguró el actor.

Memo Villegas, el teniente 'Harina', rechazó un papel porque lo "trataron mal" (Amazon)

Asimismo, el actor conocido como teniente “Harina” dijo que desde ese día en que le ofrecieron un papel en Televisa, él mismo analizó las cosas y se dijo: “Aguas con esto, un policía no porque yo solito me voy a meter el pie”.

Además de que Memo Villegas, el teniente ‘Harina’ analizó que de haber aceptado seguramente no disfrutaría del papel ofrecido.

Debido a que Memo Villegas, el teniente ‘Harina’ argumentó que era una comedia que no le interesaba.

“Sin demeritar, pero uno que yo no disfruto; no voy a ser el poli que entra a la casa de Una familia de diez a decir ‘¿Todo bien?’, esa es otra comedia que a mí no me interesa y pensé que podría irse por ahí”. Memo Villegas, el teniente ‘Harina’

En este sentido, Memo Villegas, el teniente ‘Harina’ agradeció que como actor tenga confianza en su popular personaje.

Mismo personaje que ha hecho que Memo Villegas sienta que es un buen actor, que pese a que el teniente ‘Harina’ no sea el papel de su vida, sí ha sido un reto que lo ha hecho ser mejor.

“Afortunadamente hubo confianza en el trabajo y el talento. Además de la comedia hubo creadores que incluso me dijeron: ‘Tu sketch no es que me de risa, no lo disfruté tanto, pero veo tu trabajo y te quiero para un personaje en esta peli que no tiene nada que ver’”. Memo Villegas, el teniente ‘Harina’

A esto, Memo Villegas, el teniente ‘Harina’ comentó que muchos productores ven a los actores pese a encarnan papeles como el de él

A lo que Memo Villegas se dijo agradecido, ya que esto hace que la gente no solo lo ve como el teniente ‘Harina’ sino como el actor