VIDEO: 'Teniente Harina' te dice cómo combatir el coronavirus

El famoso personaje de Backdoor te explica las medidas que se deben tomar para evitar la propagación del Covid-19.

Debido a la alerta mundial por el coronavirus, muchas celebridades han subido en sus redes sociales algunas recomendaciones para evitar la propagación del virus.

El canal de Youtube Backdoor realizó lo propio y compartió un video muy divertido en el que le explica a las personas cómo combatir el Covid-19, para ello recurrió a uno de sus personajes más icónicos, el Teniente Harina.

El actor Memo Villegas volvió a interpretar a “El Teniente” para difundir algunas medidas que se deben de tomar para evitar contagios. Sin olvidar su característico sentido del humor, el video recomienda a las personas que se deben de quedar en casa .

“Punto número uno: No salga, ¿A qué sales? Si no tiene que salir no salga, son momentos difíciles en los que tenemos que estar juntos, pero no” El Teniente

La siguiente medida que proporciona el Teniente Harina es el lavado frecuente de manos por 20 segundos. Incluso recomendó cantar el coro de la canción “Como la Flor” de Selena, de esta manera las personas sabrán que cumplen con el tiempo recomendado.

“El tallón, el tallón… con jabón chingón, jabón del bueno. Un buen lavado de manos debe durar 20 segundos” El Teniente

El tercer punto para evitar la propagación del coronavirus es lavar y desinfectar las superficies u aparatos que se ocupen.

“Lavar y desinfectar las superficies y usar mucho gel antibacterial en las cosas de uno. Es decir: el celular, la cartera, las llaves” El Teniente

El Teniente Harina puntualizó que es muy importante que en estos momentos no se realicen compras de pánico e invito a las personas a comprar sólo lo necesario.

“Detengan las compras de pánico. No se acabe el jabón y el desinfectante, ¿De qué sirve que usted esté bien limpiecito y desinfectado si a los demás nos van a contagiar chinga?” El Teniente

Otro de los puntos que se toma en el video es no caer en noticias falsas que sólo aumentan el pánico. Detalló que es importante mantenerse bien informado.

“Punto número cuatro: No esté desinformado, es falso eso de que uno se hace inmune si hace gárgaras con bicarbonato. Cuide a los suyos y a los más vulnerables” El Teniente

Para finalizar el video, el Teniente Harina señaló que si por algún motivo tienes que salir apliques la medida de la sana distancia .