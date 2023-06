A través de un video en su canal de YouTube, Memo Aponte de 31 años de edad, se abrió a sus seguidores revelando lo difícil que fue tras ser acusado por acoso a menores.

En su video de 16 minutos en YouTube, Memo Aponte da una carta abierta a todo lo que sufrió durante y después de las denuncias de acoso sexual.

Y es que tal y como revela Memo Aponte, quien fuera actor de doblaje para Disney, revela que la presión era tal que no podía salir o hacer sus actividades fuera de su casa.

Asimismo, Memo Aponte comentó que sus amigos e incluso familia comenzaron a alejarse de él, a dudar de su palabra tras las múltiples denuncias que recibió.

Memo Aponte, quien también fuera expulsado de la escuela, comentó que no le quisieron entregar su título universitario debido a todo lo que se decía de él en redes sociales.

Durante los últimos años, Memo Aponte quien fuera un actor de doblaje e influncer, fue acusado en múltiples ocasiones de acoso sexual hacia menores.

Incluso se llegó a hacer una campaña en contra de Memo Aponte, quien nunca dio su versión de los hechos hasta ahora, que ha subido su parte de la historia.

Aquí Memo Aponte se sinceró ante sus más de 3.4 millones de suscriptores y reveló que fue tan fuerte lo que pasó que incluso pensó en suicidarse.

Memo Aponte abre su video revelando que tuvo al menos cuatro intentos de suicidio al perder todo y asegurar que han sido de los peores momentos que ha tenido en su vida.

“Fue el peor momento que he vivido en la historia de mi vida. Perdí todo. La familia comenzó a dudar de mí. Hubo muchísimas amenazas de muerte y cosas horribles y hoy lo puedo decir sin romperme en mil pedazos: me cuestioné mucho si realmente quería seguir viviendo, si realmente valía la pena seguir, ya no tenía ganas de vivir”

Durante su carta abierta, Memo Aponte asegura que se cuestionó muchas veces porqué vivía si nadie quería trabajar con él e intentó quitarse la vida cuatro veces tras las denuncias por acoso.

Memo Aponte cuenta que durante una de sus crisis de ansiedad, se lanzó del balcón del departamento en donde vivía con su novia; sin embargo solo fueron golpes y rasguños.

Posteriormente, aunque lograron estabilizarlo, los pensamientos de suicidio seguían en su cabeza ya que no encontraba una motivación para seguir vivo.

“Lo que más amaba en mi vida que era mi trabajo y lo que más me hacía feliz ya no estaba. El respeto de la gente, lo que creían de mi, todo eso se desmoronó de un día para otro, al final yo sentía que todo el mundo me odiaba y eso me daba razones para decir ‘¿entonces que hago aquí?’”

Memo Aponte