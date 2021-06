Mayeli Alonso exige que ya no le pregunten por Lupillo Rivera y su exsocia Daisy Cabral

Recientemente, Lupillo Rivera tuvo una conferencia de prensa donde informó que participará en la promoción de un producto de Daisy Cabral.

Luego de este anuncio por parte de Lupillo Rivera, los seguidores de Mayeli Alonso le preguntaron a la empresaria que opinaba al respecto.

Debido a la insistencia por parte de los usuarios, Mayeli Alonso hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales para hablar por última vez de Lupillo Rivera y Daisy Cabral.

Durante la transmisión, Mayeli Alonso pidió a sus seguidores que ya no le pregunten Lupillo Rivera y Daisy Cabral porque es un ‘asunto superado’. “Ya se fueron de mi vida”, comentó.

Mayeli también comentó que hizo la transmisión con el fin de rechazar las críticas sobre que su exesposo trabajaba con una antigua colaboradora.

“A mí no me anden hablando de absolutamente comentarios que no tienen nada que ver conmigo ni mucho menos. Les voy a decir algo, yo cuando cago le bajo al baño”

Mayeli Alonso